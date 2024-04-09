Знімали з військового обліку за $5 тисяч: очільнику ВЛК і посадовиці медкомісії на Чернігівщині оголосили підозри

Про це інформує пресцентр СБУ.

Як встановило слідство, чинний керівник військово-лікарської комісії Чернігівської області в обмін на хабарі допомагав призовникам ухилятися від мобілізації.

Фігурант був учасником злочинної схеми, яку організував колишній голова обласної ВЛК Чернігівщини.

Крім того, СБУ викрила їхню спільницю - посадовицю медкомісії Чернігівського військкомату. Усі разом вони організували видачу неправдивих медичних висновків, в яких прописували важкі "діагнози" призовників.

Потім ці документи направляли до військкомату з позначкою: непридатний до служби через нібито погане здоров’я. Це дозволяло ухилянтам списатися з військового обліку і виїхати за кордон.

Встановлено, що фігуранти одержували з кожного клієнта до 5 тисяч доларів.

На підставі зібраних доказів обом фігурантам повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Дії очільника ВЛК додатково кваліфіковано за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі він перебуває під вартою.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.