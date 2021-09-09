КСУ відкрив провадження за скаргою Труби на можливість дострокового звільнення президентом директора ДБР, - Совгиря

Про це повідомила у Telegram представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря.



"Заявник просить визнати неконституційними положення Закону "Про Державне бюро розслідувань", згідно із яким Директор ДБР звільняється з посади Президентом України з дня набрання чинності цим Законом, зокрема те, що повноваження Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань припиняються достроково. Президент України упродовж п’яти робочих днів з дня набрання чинності цим Законом призначає тимчасово виконуючого обов'язки Директора Державного бюро розслідувань, який має повноваження Директора Державного бюро розслідувань, передбачені Законом України "Про Державне бюро розслідувань", - написала Совгиря.



Провадження відкрито за конституційною скаргою громадянина Труби Р. М.

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР. Труба зажадав від Верховного суду визнати протиправним указ президента, проте у червні 2020 року суд відмовив Трубі у задоволенні позову.

Звільнити Трубу стало можливо завдяки ухваленню 3 грудня 2019 року закону про перезавантаження ДБР, який Зеленський підписав 24 грудня 2019 року.