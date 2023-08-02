Кубок України: "Карпати" програли "Прикарпаттю", результати інших матчів 1/32 фіналу
У середу, 2 серпня, відбулися матчі 1/32 фіналу Кубка України з футболу, львівські "Карпати" поступилися івано-франківському "Прикарпаттю"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У нинішньому сезоні, розіграш Кубка України відновився після річної перерви, пов'язаної із повномасштабним вторгненням РФ.
Кубок України
1/32 фіналу
2 серпня
"Чернігів" - "Лівий Берег" (Київ) 1:2
Голи: Койдан 19 - Литовченко, 35, Вакуленко, 50
"Маріуполь" - "Васт" (Миколаїв) 5:2
Голи: Батальський, 5, 28, 33, Литюк 83, Петровський 89 - Студенко, 56, Ширяєв, 80
"Дружба" (Мирівка) - "Вікторія" (Суми) 1:2
Гол: Сомов, 24 - Сасовський, 70, Нелін, 81
Вилучення: Ульянов ("Вікторія")
"Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Карпати" (Львів) 2:1
Голи: Радульський, 25, 74 - Галенков, 82
Нереалізований пенальті: Попчук ("Прикарпаття"), 43
"Звягель" - "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка) 5:0
Голи: Волинець, 8, Майтак, 67, Ващишин, 71, 90+2, Нестеров 90+1
"Нива" (Вінниця) - "Агробізнес" (Волочиськ) 1:0 (дод. час)
Гол: Толочко, 104
"Скала 1911" (Стрий) - "Хуст" 5:2
Голи: Авер'янов, 2, 47 Мазур, 23, Пастух, 37, 85 - В. Луців, 57, П. Луців, 90+2
"Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Полтава" 1:0 (дод. час)
Голи: Молько, 110
ЮКСА (Київ) - "Нива" (Бузова) 1:1 (4:3 - по пен.)
Голи: Кос, 59 - Паламар, 84
"Миколаїв" (Львівщина) - "Буковина" (Чернівці) 1:0
Голи: Цюпка, 52
"Поділля" (Хмельницький - "Нива" (Тернопіль) 0:0 (2:3 - по пен.)
"Металіст" (Харків) - "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський) 1:2
Голи: Тепляков, 58 - Бенежар, 48, 71
"Інгулець" (Петрове) - "Металург" (Запоріжжя) 4:3
Голи: Квасов, 9, 29, 69, Резепов, 31 - Толок, 41, Куралех ,45, 76
"Кудрівка" - "Кремінь" 3:0
Голи: Кулик, 16, 62, Коваль, 88
"Тростянець" - "Реал Фарма" (Одеса) 3:0 (тех. перемога)
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