Кубок України: відбулося жеребкування 1/16 фіналу
У четвер, 17 серпня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України, з цього раунду в боротьбу вступають 8 клубів УПЛ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
З 1/16 фіналу в Кубку України участь розпочнуть 8 гірших за рейтингом клубів Прем'єр-ліги. Найсильніші українські команди вступлять у боротьбу з 1/8 фіналу.
За підсумками жеребкування у Будинку футболу в Києві сформувалися наступні пари:
Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України
"Скала 1911" (Стрий) - "Рух" (Львів)
"Агробізнес" (Волочиськ) - "Полісся" (Житомир)
"Епіцентр" (Кам'янець-Подільський) - "Верес" (Рівне)
"Звягель" - "Оболонь" (Київ)
"Маріуполь" - "Колос" (Ковалівка)
"Лівий берег" (Київ) - "Чорноморець" (Одеса)
"Вікторія" (Суми) - ЛНЗ (Черкаси)
"Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Металіст 1925" (Харків)
Матчі відбудуться 23 серпня.
- Матчі третього попереднього раунду Кубка України з футболу відбулися 15-16 серпня.
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