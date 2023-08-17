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Кубок України: відбулося жеребкування 1/16 фіналу

17 серпня, 2023 четвер
14:11
Спорт Кубок України

У четвер, 17 серпня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України, з цього раунду в боротьбу вступають 8 клубів УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

З 1/16 фіналу в Кубку України участь розпочнуть 8 гірших за рейтингом клубів Прем'єр-ліги. Найсильніші українські команди вступлять у боротьбу з 1/8 фіналу. 

За підсумками жеребкування у Будинку футболу в Києві сформувалися наступні пари: 

Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України

"Скала 1911" (Стрий) - "Рух" (Львів)

"Агробізнес" (Волочиськ) - "Полісся" (Житомир)

"Епіцентр" (Кам'янець-Подільський) - "Верес" (Рівне)

"Звягель" - "Оболонь" (Київ)

"Маріуполь" - "Колос" (Ковалівка)

"Лівий берег" (Київ) - "Чорноморець" (Одеса)

"Вікторія" (Суми) - ЛНЗ (Черкаси)

"Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Металіст 1925" (Харків)

Матчі відбудуться 23 серпня.

футбол
УПЛ
Оболонь
ФК "Рух"
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