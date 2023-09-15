Кубок України: визначився розклад матчів 1/8 фіналу
Визначилися точні дати й місця проведення матчів 1/8 фіналу Кубка України з футболу
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу стартують вже 26 вересня.
Кубок України: розклад 1/8 фіналу
26 вересня
13:00 "Верес" (Рівне) — "Шахтар" (Донецьк). Рівне, стадіон "Авангард"
15:00 "Рух" (Львів) — "Олександрія" (Олександрія). Винники, стадіон імені Богдана Маркевича
27 вересня
15:00 "Полісся" (Житомир) — "Дніпро-1" (Дніпро). Житомир, Центральний міський стадіон "Полісся"
15:00 "Чорноморець" (Одеса) — "Кривбас" (Кривий Ріг). Одеса, стадіон "Чорноморець"
15:00 "Вікторія" (Суми) — "Минай" (Минай). Суми, стадіон "Ювілейний"
17:00 "Оболонь" (Київ) — "Динамо" (Київ). Київ, стадіон "Оболонь"
18:00 "Металіст 1925" (Харків) — "Ворскла" (Полтава). Київ, НТК ім. В. Баннікова або стадіон "Лівий Берег"
12 жовтня
13:00 ФСК "Маріуполь" (Маріуполь) — "Зоря" (Луганськ). Бориспіль, стадіон "Колос"
Фінал Кубка України з футболу запланований на 15 травня 2024 року.
- 23 серпня відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка України, за підсумками якого з турніру вибули два представники УПЛ - ЛНЗ та "Колос".
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