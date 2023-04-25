Кубраков розповів, коли в Україні знову працюватиме цивільна авіація
Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков розповів, що цивільна авіація в Україні відновиться, як тільки дозволить безпекова ситуація. Наразі уряд працює над тим, аби максимально швидко її запустити
Про це він написав у facebook.
"Польоти цивільної авіації будуть відновлені, щойно дозволятиме безпекова ситуація. Весь воєнний рік ми працювали та продовжуємо працювати над тим, щоб максимально швидко запуститися, як тільки це стане можливо", - пише віцепрем'єр.
Кубраков повідомив, що наразі уряд системно працює над трьома пріоритетами: збереження висококваліфікованого авіаційного персоналу, утримання авіаінфраструктури в належному стані та дерегуляція галузі в рамках започаткованої раніше реформи.
Він повідомив, що фінансово галузь суттєво підтримує спільний з Євроконтролем Аеронавігаційний фонд солідарності, який спрямований на підтримку національного провайдера аеронавігаційних послуг Украероруху та Державіаслужби.
- Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що лоукостер готовий швидко відновити польоти в Україну, щойно літати в країні стане безпечно.
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