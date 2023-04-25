Кубраков розповів, коли в Україні знову працюватиме цивільна авіація

Про це він написав у facebook.

"Польоти цивільної авіації будуть відновлені, щойно дозволятиме безпекова ситуація. Весь воєнний рік ми працювали та продовжуємо працювати над тим, щоб максимально швидко запуститися, як тільки це стане можливо", - пише віцепрем'єр.

Кубраков повідомив, що наразі уряд системно працює над трьома пріоритетами: збереження висококваліфікованого авіаційного персоналу, утримання авіаінфраструктури в належному стані та дерегуляція галузі в рамках започаткованої раніше реформи.

Він повідомив, що фінансово галузь суттєво підтримує спільний з Євроконтролем Аеронавігаційний фонд солідарності, який спрямований на підтримку національного провайдера аеронавігаційних послуг Украероруху та Державіаслужби.