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OPINION

Куди гірше? Це питання стоятиме, поки існує Росія

Влад Дідусь
8 червня, 2023 четвер
16:01
Погляд Влад Дідусь

Російські терористи не знають межі воєнних злочинів

Спершу був 2014-й рік і окупація Криму. Після цього — бойові дії у Донецькій та Луганській областях.

І ти думаєш, куди гірше? Але настав 2022 рік і повномасштабна агресія проти України.

Маріуполь та Азовсталь. Окупація і геноцид у Бучі, Ізюмі, Херсонщині, Запорізькій області.

Теракт в Оленівці. Сотні ракетних ударів по цивільних: Харків, Миколаїв, Сумщина, Чернігівщина, Херсон, Запоріжжя, Вінниця, Умань, Дніпро, Кременчук, Київ.

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Вщент знищений Сєверодонецьк, Лисичанськ, Мар‘їнка, Бахмут, Авдіївка. Мільйони біженців і тисячі зламаних доль.

Куди гірше?

6 червня, 2023 рік. Знищення Каховської ГЕС. Найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років. 

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Зламані людські життя, населені пункти під водою, свідоме знищення флори та фауни.

Куди гірше? Це питання стоятиме — поки існує терористична організація під назвою "Російська федерація".

Спеціально для Еспресо

Про автора. Влад Дідусь, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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теракт
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Каховська ГЕС
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