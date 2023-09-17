Не буду говорити, що сама логіка існування ПДФО на військові виплати серед війни — трошки неадекватна. Особливо, коли новий міністр каже, що на зарплати не вистачає 250 млрд грн. Виходить ніби влада сама перекладає кошти по своїх кишенях.

Але, звісно, "кадровий дефолт" президента несе йому чергову пургу — це відібрати ПДФО у громад. Я ще не знаю, в який спосіб це буде зроблено, але така ініціатива точно вже в процесі реалізації.

Це призведе до додаткового кіпішу і конфліктів. Виключно тому, що передача ПДФО в національний бюджет викликає обурення через не меншу корупцію в уряді. Мабуть, важко пояснити чому громада не має будувати стадіон, а мінінфраструктури може публічно будувати водогони за 10 млрд грн при ціні у 2,5 млрд грн.

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В мене в цьому контексті виникла компромісна ідея. Сплачувати ПДФО за місцем обліку військовослужбовця. Зрозуміло, що більшість військовослужбовців зараз на Півдні та на Сході. Більшість бригад стоять на територіях звільнених і постраждалих громад. Тому такий підхід дозволить цим громадам отримати шалений ресурс для відновлення. Нічого страшного, якщо Волинська громада поживе без нового стадіону, але, наприклад, Оріхівській громаді треба вкласти сотні мільйонів гривень просто, щоб там запрацювала інфраструктура для життя.

Так, зараз відновлення цих громад не на часі. Але сплачені кошти можуть акумульовуватись в фондах громади, і як тільки з’являться можливості — будуть витрачені на відновлення.

Думаю такий підхід справедливий в рамках країни.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист