Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Куди мало б йти ПДФО, відібране від місцевих громад
OPINION

Куди мало б йти ПДФО, відібране від місцевих громад

Віктор Андрусів
17 вересня, 2023 неділя
10:06
Погляд Віктор Андрусів

З наближенням осені раптом деякі люди у владі з’ясували, що джерелом нових стадіонів і інших фінансових свят на вулицях міст серед війни стало військове ПДФО

Не буду говорити, що сама логіка існування ПДФО на військові виплати серед війни — трошки неадекватна. Особливо, коли новий міністр каже, що на зарплати не вистачає 250 млрд грн. Виходить ніби влада сама перекладає кошти по своїх кишенях.

Але, звісно, "кадровий дефолт" президента несе йому чергову пургу — це відібрати ПДФО у громад. Я ще не знаю, в який спосіб це буде зроблено, але така ініціатива точно вже в процесі реалізації.

Це призведе до додаткового кіпішу і конфліктів. Виключно тому, що передача ПДФО в національний бюджет викликає обурення через не меншу корупцію в уряді. Мабуть, важко пояснити чому громада не має будувати стадіон, а мінінфраструктури може публічно будувати водогони за 10 млрд грн при ціні у 2,5 млрд грн.

Читайте також: Вето на закриття е-декларування, або Як всі знов на шару поїли певну субстанцію

В мене в цьому контексті виникла компромісна ідея. Сплачувати ПДФО за місцем обліку військовослужбовця. Зрозуміло, що більшість військовослужбовців зараз на Півдні та на Сході. Більшість бригад стоять на територіях звільнених і постраждалих громад. Тому такий підхід дозволить цим громадам отримати шалений ресурс для відновлення. Нічого страшного, якщо Волинська громада поживе без нового стадіону, але, наприклад, Оріхівській громаді треба вкласти сотні мільйонів гривень просто, щоб там запрацювала інфраструктура для життя.

Так, зараз відновлення цих громад не на часі. Але сплачені кошти можуть акумульовуватись в фондах громади, і як тільки з’являться можливості — будуть витрачені на відновлення.

Думаю такий підхід справедливий в рамках країни.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Економіка
Україна
Кабмін
податки
ЗСУ
окуповані території
державний бюджет
Читайте також:
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
14 вересня, 2023 четвер
WBC ухвалила рішення щодо бою Усика проти Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона
Олексій Голобуцький
Автор Олексій Голобуцький
16 вересня, 2023 субота
Новий лічильник Шуфрича
Антонівський міст
16 вересня, 2023 субота
ЗСУ форсують Дніпро на Херсонщині, у росіян немає ресурсів щоби завадити цьому, – ISW
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.39
  • EUR
    Купівля 40.32
    Продаж 41.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
17 вересня
11:30
Антарктида
Рівень льоду навколо Антарктиди впав рекордно низько, - супутникові дані
10:41
розбився літак
У Бразилії розбився літак із туристами на борту: загинули всі 14 людей
10:39
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Ворог тримає у Чорному морі 9 кораблів, ракетоносії в пунктах базування
10:18
Токмак
Росіяни готують Токмак стати "опорою" для другої лінії оборони, - британська розвідка
10:01
наслідки російського обстрілу, місто Берислав (Херсонщина)
Російські війська за добу атакували 10 областей України: 2 людини загинули, 10 поранено
10:00
Ексклюзив
Оборона столиці і майбутнє фронту
09:53
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
Данілов: зволікання з сучасним озброєнням – це заохочення РФ до подальшої війни
09:40
Донецьк, пожежа, нафтобаза
У російському Орлі збитий безпілотник впав на нафтобазу: сталася пожежа
09:38
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Сили оборони передбачили нічну атаку: Гуменюк розповіла деталі тактики окупантів
09:12
Оновлено
обстріл
Окупанти обстріляли Харків, на Одещині пошкоджені сільськгоспугіддя і зерносховище
09:02
ракети великої дальності ATACMS
Сенатори закликали Байдена негайно надати Україні ракети ATACMS
09:00
рятівник, ДСНС
17 вересня - День рятувальника: історія свята та кого ще в цей день можна привітати
09:00
Інфографіка
Чорноморський флот РФ
Що потрібно Україні для знищення Чорноморського флоту. Пояснюємо
08:59
На фото: мітинг у Празі
Тисячі чехів мітингують у Празі з вимогою відставки проукраїнського уряду і вийти з НАТО
08:51
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку, - командир роти ударних БПЛА Юрій Федоренко
08:47
На фото: система ППО
Уночі сили ППО знищили 12 повітряних цілей ворога
08:38
На фото: Лідер Малі Ассімі Гоїта
Хунта Нігера заявила про об’єднання з двома країнами Африки у військовому альянсі
08:34
Оновлено
знищені окупанти
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 4 танки, 15 артсистем і 530 військових, - Генштаб ЗСУ
08:07
безпілотник
Росіяни заявили про збиття дронів над Кримом та Московською областю
08:07
OPINION
Петро Олещук
Захід обрав стратегію "максимально комфортної" боротьби з Росією
07:52
ЗСУ
ЗСУ могли зробити значний прорив уздовж лінії оборони окупантів в районі Роботиного, - ISW
01:35
Анатолій Трубін
Українець Трубін дебютував за "Бенфіку"
00:29
Ігри Нескорених-2023 завершені: Україна показала свій найкращий результат в історії
2023, субота
16 вересня
23:28
Київ без світла, блекаут
Міненерго підготувало графіки відключень електроенергії, але поки не застосовуватимуть
22:50
Ексклюзив
Сергій Згурець
"Україна інтегрує всі технічні можливості військ, аби завдавати ворогу неприйнятних збитків": Згурець про ситуацію в акваторії Чорного моря
22:45
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга
Лунін прийняв рішення покинути "Реал", - ЗМІ
22:30
Обстріл Херсону. Ілюстрація
У Херсоні ввечері 16 вересня прогриміли вибухи: Росія обстрілює місто
22:18
Ексклюзив
Снаряди 155-мм США
Облік на складах Міноборони обмежується обліковими книгами й Excel. Ми це змінемо, - Арсен Жумаділов
21:49
Роспропаганда запустила новий фейк: нібито Україна розміновує поля російськими полоненими
21:43
Нестор Шуфрич
Якщо Шуфрич не складе повноважень голови комітету з питань свободи слова, ВР знайде механізм відкликання, - Корнієнко
21:32
Північна операційна зона
Слід змінити ставлення до мобілізації, тому що є підрозділи, де зі 100 торік мобілізованих лишилося 10-20 бійців, - начальник Полтавського ТЦК
21:30
Ексклюзив
Метью Брайза
Україні буде неймовірно важко витіснити Росію військовим шляхом, - Брайза
21:21
Ексклюзив
Кім Чен Ин
Північна Корея не зробить кроків без схвалення Пекіна: Фейгін про можливість надання КНДР боєприпасів та озброєння Росії
21:12
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
В України є засоби, щоб атакувати ворога будь-де у Чорному морі, зони комфорту в них більше немає, - військово-морський експерт Заблоцький
21:11
Ексклюзив
Арсен Жумаділов
Степанов хотів вручну визначати переможців тендерів, - ексголова "Медичних закупівель України" Арсен Жумаділов
21:04
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
Росія випустила по Харкову 6 ракет: поранено п'ятеро людей
20:59
Оновлено
Під час гри "Оболоні" з "Шахтарем"
"Оболонь" програла "Шахтарю". Розклад і результати матчів 7-го туру УПЛ
20:54
Інтер, Серія А, чемпіонат Італії
"Інтер" розгромив "Мілан" у матчі за лідерство в Серії А
20:51
шпигун
Керівник представництва Sputnik Денисов, якого депортували з Молдови, належить до воєнної розвідки РФ, - The Insider
20:24
ЗСУ, міномет, міна
Ракетні війська вразили 3 російських ЗРК "Бук-М1". ЗСУ мають успіх у районі Кліщіївки, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV