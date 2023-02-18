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OPINION

Куди пропали артефакти, вилучені у Медведчука

Віталій Кулик
18 лютого, 2023 субота
16:04
Погляд Віталій Кулик

Слідчі управління ДБР та СБУ вилучили приватну колекцію картин та інших цінних артефактів у Медведчука

7 лютого СБУ заявила, що ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку громадян України. Зокрема, до організації оборудки причетна Оксана Марченко, дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. Встановлено, що Марченко через свої компанії платила рашистам нібито за "охорону нерухомості Медведчука" на території півострова. Це успішна операція главку "І" СБУ, і на цей раз не "спортивна селфі-риболовля". Можуть, коли хочуть. Винних доведуть до зали суду і не відпустять.

Проте мені пригадалася інша справа по Медведчуку — нещодавнє розслідування "Слідства.Інфо": "Арештоване мистецтво: колекція Медведчука та підозріла оцінка її вартості", в якому журналісти розповідають про підозрілі оборудки з арештованими артефактами.

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Слідчі управління ДБР та СБУ вилучили приватну колекцію картин та інших цінних артефактів у Медведчука. Серед арештованого майна у списку згадуються й три роботи українсько-російського художника Івана Айвазовського. Всі предмети мистецтва правоохоронці відправили на дослідження до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. І там почалися відбуватися "магічні" перетворення: картина "Пейзаж у жовто-коричневих кольорах" Айвазовського оцінена експертами КНДІСЕ в 3 тис. дол. При тому, що її справжня вартість може сягати від 80 до 200 тисяч доларів. Журналістам показали лише одну картину, хоча на експертизі перебуває щонайменше три.

Відбуваються "магічні" перетворення: картина "Пейзаж у жовто-коричневих кольорах" Айвазовського оцінена експертами КНДІСЕ в 3 тис. дол

Є підозра, що заниження ціни картини зроблено спеціально, щоб вивести її з арешту та виставити на продаж. А покупцем буде підставна людина від Медведчука.

Не секрет, що сам ексспівочільник забороненої ОПЗЖ є досить дріб'язковою людиною, зацикленою на "своєму" майні. Перш за все – на колекційних речах. Кум Путіна справді розбирається в антикваріаті та творах мистецтва. Окрім картин відомих художників є в нього і бібліотека справжніх артефактів букіністики.

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У своїй декларації Медведчук зазначив, що володіє: фрагментом Біблії Гутенберга, 1455 рік; рукописним Євангелієм, XV століття; Тріодь Пісна, 1555 рік; Заблудовським Євангелієм, 1569 рік; Апостолом Івана Федорова, 1574 рік; Венеціанським букварем, 1575 рік; Віленським Євангелієм, 1575 рік; Євангелієм Учительним, 1580 рік; Граматикою М. Смотрицького 1648 рік; "Вчення і хитрість ратного ладу" 1648 рік; Укладенням Олексія Михайловича 1649 рік; Описом України Боплана 1660 рік; Синопсисом І. Гізеля 1680 рік; колекцією з 48 книг XVII століття; 12 книг XVIII століття, серед яких перше видання "Енеїди" Івана Котляревського 1798 року, колекція з 1040 книг XVIII століття тощо. Є в бібліотеці Медведчука і цілий блок книг та періодичних видань присвячених історії українського соціалізму ХІХ – початку XX ст. Видання, які навіть не зацифровані та існують в штучному екземплярі.

Після підозри та звинувачення у держзраді, майно, у тому числі колекції та бібліотеку ексглави ОПЗЖ, було арештовано. Логічно, щоб ці історичні цінності, після оцінки (відкритої та незалежної), були б передані державі. Їх місце в музеях та бібліотеці ЦНБ. Але щось пішло не так…

Медведчук стверджував, що надасть доступ дослідникам до своєї колекції та бібліотеки, але я не пам'ятаю, щоб хтось працював з фрагментом Біблії Гутенберга 1455 року чи з архівом УСДРП до 1917 року.

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Звичайно, всі ці культурні цінності були придбані Медведчуком в різний спосіб. Але сьогодні я не про це. Після підозри та звинувачення у держзраді, майно, у тому числі колекції та бібліотеку ексглави ОПЗЖ, було арештовано. Логічно, щоб ці історичні цінності, після оцінки (відкритої та незалежної), були б передані державі. Їх місце в музеях та бібліотеці ЦНБ. Але щось пішло не так…

Раритети зникли у невідомому напрямку. Архів та зібрання антикварних книжок взагалі кудись зник з описів арештованих активів та цінностей. А кулуарами ширяться чутки, що Медведчук викуповує свої речі та вивозить їх до Росії. Хотілося б почути відповідь правоохоронців на ці питання. Де зараз бібліотека рідкісних книг Віктора Медведчука?

Джерело

Про автора. Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Культура
Оксана Марченко
СБУ
Віктор Медведчук
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