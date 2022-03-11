Куди звертатися свідкам викрадення людей окупантами: Центр при РНБО оприлюднив контакти
Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України прилюднив контакти для повідомлень про незаконні затримання людей російськими окупантами
Повідомлення було оприлюднене в Telegram-каналі Центру протидії дезінформації.
"Служба безпеки України створила об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ", - йдеться у повідомленні.
Свідкам викрадень рекомендують телефонувати на цілодобові лінії за номерами +38 067 650 83 32 та +38 098 087 36 01 або писати на електронну скриньку united.centre.ssu@gmail.com.
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