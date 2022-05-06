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Кухар Євген Клопотенко поділився рецептом нової страви "Русня під Ізюмом"

6 травня, 2022 п'ятниця
11:26
Суспільство Євген Клопотенко

Ініціатор офіційного визнання борщу українською національною стравою, шеф-кухар Євген Клопотенко створив рецепт нової страви, присвяченої боям біля міста Ізюм

Рецепт Клопотенко опублікував у своєму Instagram.

Для страви потрібні: готовий фарш або цільне м'ясо (300 г), родзинки (150 г), маленька цибуля, відварена або запечена картопля, квашена капуста (50 г), томатна паста (10 г), вершкове масло (50 г), олія (10г.), коньяк (50 г), солодка гірчиця (15 г), сіль, перець.

За рецептом, родзинки необхідно залити коньяком на 15 хв. Порізати цибулю напівкільцями. М'ясо, якщо цільне, порубати та посолити. На пательні зробити мікс олії та вершкового масла (половину від вказаної кількості). Смажити 3-5 хв. цибулю і м'ясо. Далі додати коньяк, в якому були замариновані родзинки, решту вершкового масла і підпалити.

Додати томатну пасту, солодку гірчицю, квашену капусту та пів чайної ложки меленого перцю. Викласти на гарячу картоплю та присипати родзинками.

  • Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що місто Ізюм на Харківщині є другою Чорнобаївкою на Херсонщині, адже так само легко прострілюється Збройними силами України, тому велика російська битва за Донбас і захлинулась.

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