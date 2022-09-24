"Кухар Путіна" Пригожин заявив, що його син воює у складі ПВК "Вагнер". РосЗМІ стверджують, що він – бізнесмен
Бізнесмен Євген Пригожин заявив, що його син зараз перебуває у гарячих точках у складі ПВК "Вагнера", проте російські ЗМІ стверджують, що він успішний бізнесмен, на якого записано чимало активів
Пресслужба компанії "Конкорд" опублікувала відповідь Євгена Пригожина на запит від інтернет-газети "Голос народу", інформує "Медуза".
Видання, у контексті мобілізації у Росії, спитало у Пригожина чи піде воювати його син
Запитання: Зараз у мережі активно обговорюють дітей чиновників та державних службовців, які потрапляють під часткову мобілізацію. Ми знаємо про те, що Ви багато часу проводите в ЛДНР. З'явилася інформація, що Ваш син також бував у гарячих точках. Чи можете це підтвердити?
"Мій син у 18 років пішов до армії та чесно відслужив свій термін. Через місяць після армії поїхав на війну до Сирії. З того часу він постійно знаходився і знаходиться в гарячих точках у складі ПВК "Вагнер", де й отримав свій перший Чорний хрест (висока бойова нагорода ПВК Вагнера, - прим. ред.)", - йдеться у повідомленні.
Російські журналісти ставлять під сумнів слова Пригожина-старшого. Вони не розуміють ,як Пригожин-молодший з окопів примудряється керувати бізнесом "кухаря". Рік тому, наприклад, на нього записали маєток поруч із пліснявим "палацом Путіна" в Геленджику. Сидячи в гарячих точках, він також став власником інших компаній, що належать його батькові.
- Гауляйтер Криму Аксьонов заявив, що його син отримав повістку і мобілізований на війну з Україною.
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