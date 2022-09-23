Гауляйтер Криму Аксьонов заявив, що його син отримав повістку і мобілізувався на війну з Україною
Голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що його сина мобілізували на війну з Україною
Про це повідомляє пропагандистське видання РІА-Новини.
"Закон єдиний для всіх. Сьогодні мого сина було викликано і вже виїхав у підрозділ на території частини", — сказав Аксьонов у розмові зі журналістами.
Гауляйтер Криму також каже, що пишається своїм сином, який повинен "віддати борг батьківщині".
Як повідомляє російське видання "Медуза", Олег Аксьонов народився у 1997 році. У 2016-му гауляйтер хизувався, що його син служить в армії.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
- Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.
- 22 вересня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних референдумів на окупованих територіях України.
- У рамках часткової мобілізації декілька співробітників Російського футбольного союзу отримали повістки з військкомату.
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