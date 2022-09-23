Про це повідомляє пропагандистське видання РІА-Новини.

"Закон єдиний для всіх. Сьогодні мого сина було викликано і вже виїхав у підрозділ на території частини", — сказав Аксьонов у розмові зі журналістами.

Гауляйтер Криму також каже, що пишається своїм сином, який повинен "віддати борг батьківщині".

Як повідомляє російське видання "Медуза", Олег Аксьонов народився у 1997 році. У 2016-му гауляйтер хизувався, що його син служить в армії.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.

22 вересня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних референдумів на окупованих територіях України.

У рамках часткової мобілізації декілька співробітників Російського футбольного союзу отримали повістки з військкомату.

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