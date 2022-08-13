Кулеба дав пораду росіянам, які засмучені можливою забороно подорожувати до ЄС

Про це він написав у твітер.

"Росіяни, засмучені перспективою заборони на туристичні поїздки до Європи, можуть направляти свої скарги Кремлю та понад 70% своїх співвітчизників, які підтримують війну. Ніхто не пропонує заборонити в'їзд тим кільком росіянам, яким може знадобитися притулок чи гуманітарна допомога" - написав Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти РФ

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