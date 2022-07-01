Кулеба обговорив із турецьким колегою експорт українського зерна та крадіжку його Росією
Голови МЗС України й Туреччини Дмитро Кулеба й Мевлют Чавушоглу обговорили розблокування експорту українського зерна та крадіжку його Росією
Про це він написав у твітері.
"Ми обговорювали розблокування експорту продовольства з України. Я детально поінформував його (Мевлюта Чавушоглу, - ред.) про те, що Росія краде зерно для продажу в треті країни. Він поінформував мене про результати саміту НАТО", - наголосив міністр.
.Крім того, Мевлют Чавушоглу висловив співчуття українцям стосовно російського ракетного удару по ТЦ у Кременчуці, унаслідок якого загинуло щонайменше 20 мирних мешканців.
- 22 червня в Туреччині заявили про прогрес у перемовинах з РФ у справі деблокування українського зерна. Також повідомлялось, що з порту окупованого Маріуполя вийшло турецьке судно Azov Concord.
- 23 червня посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що турецький корабель, який вийшов з порту тимчасово окупованого Маріуполя 22 червня не вивозив українське зерно і, відповідно, не отримував такої згоди від влади України.
- 23 червня Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина виступає проти крадіжки українського зерна будь-якою країною та має "цілковиту рішучість" у цьому питанні.
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