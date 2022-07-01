Про це він написав у твітері.

"Ми обговорювали розблокування експорту продовольства з України. Я детально поінформував його (Мевлюта Чавушоглу, - ред.) про те, що Росія краде зерно для продажу в треті країни. Він поінформував мене про результати саміту НАТО", - наголосив міністр.

.Крім того, Мевлют Чавушоглу висловив співчуття українцям стосовно російського ракетного удару по ТЦ у Кременчуці, унаслідок якого загинуло щонайменше 20 мирних мешканців.

22 червня в Туреччині заявили про прогрес у перемовинах з РФ у справі деблокування українського зерна. Також повідомлялось, що з порту окупованого Маріуполя вийшло турецьке судно Azov Concord.

23 червня посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що турецький корабель, який вийшов з порту тимчасово окупованого Маріуполя 22 червня не вивозив українське зерно і, відповідно, не отримував такої згоди від влади України.

23 червня Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина виступає проти крадіжки українського зерна будь-якою країною та має "цілковиту рішучість" у цьому питанні.

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