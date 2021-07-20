Кулеба: РФ має на меті перетворити Чорне море на своє внутрішнє озеро

Про це він заявив під час свого відеозвернення.

Кулаба зазначив, що безпека Чорного моря є дуже важливою темою.

"Якщо країни Чорного моря (і члени НАТО, і Україна, Грузія, і можна знайти навіть місце для Молдови в цьому механізмі) не об'єднають свої зусилля, то Росія перетворить Чорне море на своє внутрішнє озеро і почне повністю владарювати", - наголосив він.

Кулеба додав, що в України "є конкретні ідеї в цьому питанні" і вони зараз проговорюються з міжнародними партнерами.

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