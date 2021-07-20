Кулеба: РФ має на меті перетворити Чорне море на своє внутрішнє озеро
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, якщо країни Чорного моря не об'єднають свої зусилля, то Росія може перетворити Чорне море на своє внутрішнє озеро
Про це він заявив під час свого відеозвернення.
Кулаба зазначив, що безпека Чорного моря є дуже важливою темою.
"Якщо країни Чорного моря (і члени НАТО, і Україна, Грузія, і можна знайти навіть місце для Молдови в цьому механізмі) не об'єднають свої зусилля, то Росія перетворить Чорне море на своє внутрішнє озеро і почне повністю владарювати", - наголосив він.
Кулеба додав, що в України "є конкретні ідеї в цьому питанні" і вони зараз проговорюються з міжнародними партнерами.
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