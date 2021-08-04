Кулеба та Єрмак прибули до США для підготовки зустрічі Байдена і Зеленського

Про це Кулеба написав у Facebook.



"Зустрінемося тут з ключовими людьми: радником резидента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, Держсекретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками", - заявив міністр.



Кулеба додав, що в Зеленського та Байдена є низка великих тем.



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"Якими б вони не були, не буде жодних "підвищених тонів" або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору", - заявив він.



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