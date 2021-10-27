Кулеба: Україна та США завершують роботу над оновленою хартією стратегічного партнерства

Про це він сказав під час брифінгу 27 грудня.

"Дату визначено, ми незабаром її анонсуємо разом зі Сполученими Штатами. Засідання відбудеться у Вашингтоні, і, відповідно, це буде мій візит до Ентоні Блінкена (держсекретаря США – ред.)", - повідомив Кулеба.

За його словами, це буде дуже серйозний, складний візит, і разом з ним до США полетять представники різних міністерств, відомств.

"Ми націлені саме на максимальний результат, тісно працюємо з американськими колегами, завершуємо розробку спільної оновленої хартії стратегічного партнерства, яку нам доручили прийняти президенти Байден і Зеленський саме на цьому засіданні", - додав Кулеба.

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