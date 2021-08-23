Кулеба: в Афганістані залишаються близько 50 українців
Станом на 23 серпня, після трьох евакуаційних рейсів з Кабулу, МЗС повідомляє про щонайменше 50 українців, які залишаються в країні
Про це глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив на брифінгу, передає "РБК-Україна".
За його словами, кількість що знаходяться в країні українців, яким потрібна допомога з евакуацією, постійно змінюється: деяким людям вдається вилетіти з Афганістану на літаках інших держав, разом з тим, надходять і нові прохання про допомогу.
"Ми нікого не кинемо напризволяще, тому будемо працювати над подальшою евакуацією двома шляхами: з партнерами, щоб вони підхоплювали наших громадян або організовувати власні борти", - сказав Кулеба.
Міністр додав, що останній рейс, яким з Кабула було вивезено понад сто осіб, вдалося здійснити буквально напередодні того, як місцевий аеропорт був закритий на невизначений час.
- Першим бортом в ніч з 15 на 16 серпня Україні вдалося евакуювати з аеропорту Кабула 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
- Згодом, 120 мешканців України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану.
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що 17 серпня відправлять рейс з України в Афганістан для евакуації громадян.
- 21 серпня 2021 року, із аеропорту Кабулу вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. Рейс забрав з країни 83 людини. Серед них 31 український громадянин.
- 23 серпня третій борт України покинув летовище Кабула та вивіз з захопленої ісламістами країни понад 100 українців
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