Кулеба відповів на заяву Бербок щодо членства України в НАТО: "Не на часі сумніватися в українських перспективах"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина повинна бути лідером у підтримці євроатлантичних прагнень України
Про це Кулеба написав у Twitter.
"Не на порядку денному ставити під сумнів перспективи євроатлантичної інтеграції України", - відповів міністр на слова очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок.
Він зазначив, що Німеччина навпаки повинна показувати свою підтримку євроатлантичних прагнень України.
"Справжньою підтримкою України зараз стало би, навпаки, лідерство Німеччини у вияві підтримки членства України в НАТО. Це був би позитивний сигнал для всіх", - написав Кулеба.
- Нагадаємо, 27 січня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання членства України в НАТО не стоїть на порядку денному, і про цей факт знають усі, у тому числі Росія.
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