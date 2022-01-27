Кулеба відповів на заяву Бербок щодо членства України в НАТО: "Не на часі сумніватися в українських перспективах"

Про це Кулеба написав у Twitter.



"Не на порядку денному ставити під сумнів перспективи євроатлантичної інтеграції України", - відповів міністр на слова очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок.



Він зазначив, що Німеччина навпаки повинна показувати свою підтримку євроатлантичних прагнень України.



"Справжньою підтримкою України зараз стало би, навпаки, лідерство Німеччини у вияві підтримки членства України в НАТО. Це був би позитивний сигнал для всіх", - написав Кулеба.



Нагадаємо, 27 січня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання членства України в НАТО не стоїть на порядку денному, і про цей факт знають усі, у тому числі Росія.