Кулеба закликав партнерів якомога швидше надати Україні Taurus і ATACMS

Про це він написав у Twitter.

За його словами, ракети великої дальності виявилися вирішальними у війні з Росією.

"Ось чому Taurus і ATACMS необхідні для успіху України, і ми просимо партнерів надати їх якомога швидше", - написав міністр.

Він також зауважив, що ця зброя буде використовуватися виключно всередині українських кордонів.

"Чим більший радіус дії ракети, тим коротша війна", - додав Кулеба.

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на поставку в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS. А 21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

Згодом The Wall Street Journal поінформувало, що Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.

Видання WP повідомило, що США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні