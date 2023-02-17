Про це йдеться в повідомленні на сайті НАТО.

Зустріч відбудеться 21 лютого у штаб-квартирі Альянсу.

Зазначається, що після зустрічі Столтенберг, Кулеба і Боррель виступлять зі спільною заявою для преси.

Свою чергою Кулеба зазначив, що "це буде перша зустріч між Україною, Європейським Союзом та НАТО у такому тристоронньому форматі".

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч із Єнсом Столтенбергом і Жозепом Боррелем для зміцнення нашого партнерства та співробітництва у захисті України та Європи", - написав міністр.