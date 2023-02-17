Кулеба зустрінеться зі Столтенбергом і Боррелем у штаб-квартирі НАТО. Це буде перша зустріч у такому форматі
Генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з головою МЗС України Дмитром Кулебою і верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем
Про це йдеться в повідомленні на сайті НАТО.
Зустріч відбудеться 21 лютого у штаб-квартирі Альянсу.
Зазначається, що після зустрічі Столтенберг, Кулеба і Боррель виступлять зі спільною заявою для преси.
Свою чергою Кулеба зазначив, що "це буде перша зустріч між Україною, Європейським Союзом та НАТО у такому тристоронньому форматі".
"Я з нетерпінням чекаю на зустріч із Єнсом Столтенбергом і Жозепом Боррелем для зміцнення нашого партнерства та співробітництва у захисті України та Європи", - написав міністр.
- Раніше Столтенберг сказав, що Україна зможе стати членом НАТО, але спершу треба перемогти РФ.
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