Куряче філе в мультиварці: неймовірно смачно та корисно
Коли немає часу на готування, рецепти страв у мультиварці стають справжнім порятунком. Спробуйте приготувати куряче філе в мультиварці і ви точно не пожалкуєте!
У сучасному ритмі життя, коли час стає все більшою цінністю, ми перебуваємо у постійному пошуку способів приготування смачних та корисних страв, які не заберуть занадто багато часу. У цьому контексті мультиварка стає нашим невід'ємним помічником. Серед безлічі рецептів, які можна випробувати, куряче філе в мультиварці займає особливе місце. Його можна готувати з різними додатковими інгредієнтами та приправами, зберігаючи при цьому смак та корисні властивості м'яса.
Куряче філе в мультиварці
Інгредієнти:
- куряче філе – 300 грамів
- соєвий соус – 1-2 ст. л.
- соняшникова олія – 1 ст. л.
- вода – 400 мл
- сіль, чебрець та інші спеції – до смаку
Куряче філе в мультиварці – рецепт приготування покроково:
- Промийте цілий шматок філе та перекладіть на паперові рушники, щоб позбутися вологи.
- Видаліть з філе зайвий жир та плівки (якщо вони є).
- Для приготування маринаду, у посудині змішайте спеції, соєвий соус, олію та сіль.
- Перекладіть філе у посудину із маринадом та добре все змішайте. Накрийте філе пакетом та залиште на пів години.
- Зробіть із фольги своєрідний "човник", туди перекладіть м'ясо.
- У чашу мультиварки налийте воду, ввімкніть режим "На пару" та встановіть спеціальну насадку-контейнер для приготування на пару для мультиварки. На цю насадку перекладіть м'ясо, час приготування – 40 хвилин.
- Після звукового сигналу щодо закінчення часу приготування, додайте до м'яса зелень та подавайте до столу.
Фото: thespruceeats.com
Філе в мультиварці шматочками
Інгредієнти:
- куряче філе – 500 г
- цибуля ріпчаста – 100 г
- томатна паста – 70 г
- вершки 10% - 160 мл
- сіль – 2/3 ч. л.
- суміш перців – 0.5 ч. л.
- соняшникова олія – 2 ст. л.
Покроковий рецепт приготування:
- Промийте цибулю та очистіть від шкірки, наріжте кубиком.
- М'ясо промийте холодною водою та наріжте крупними шматочками.
- Три столові ложки олії налийте в чашу мультиварки, оберіть режим "Смаження".
- Через декілька хвилин починайте смажити філе та цибулю. Щойно куряче філе стане "білим", вимкніть програму на якій ви смажили.
- Додайте в чашу мультиварки ще вершки, сіль, перець та томатну пасту. Все добре перемішайте та ввімкніть режим "Мультикухар", температура – 110 градусів, час приготування – 10 хвилин. Якщо у вас в мультиварці немає цієї програми, тоді можете готувати на режимі "Тушкування" протягом 20 хвилин. Смачного!
Фото: depositphotos.com
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