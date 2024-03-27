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Головна рецепти Куряче філе в мультиварці: неймовірно смачно та корисно

Куряче філе в мультиварці: неймовірно смачно та корисно

27 березня, 2024 середа
21:40
рецепти

Коли немає часу на готування, рецепти страв у мультиварці стають справжнім порятунком. Спробуйте приготувати куряче філе в мультиварці і ви точно не пожалкуєте!

У сучасному ритмі життя, коли час стає все більшою цінністю, ми перебуваємо у постійному пошуку способів приготування смачних та корисних страв, які не заберуть занадто багато часу. У цьому контексті мультиварка стає нашим невід'ємним помічником. Серед безлічі рецептів, які можна випробувати, куряче філе в мультиварці займає особливе місце. Його можна готувати з різними додатковими інгредієнтами та приправами, зберігаючи при цьому смак та корисні властивості м'яса.

Куряче філе в мультиварці

Інгредієнти:

  • куряче філе – 300 грамів
  • соєвий соус – 1-2 ст. л.
  • соняшникова олія – 1 ст. л.
  • вода – 400 мл
  • сіль, чебрець та інші спеції – до смаку

Куряче філе в мультиварці – рецепт приготування покроково:

  1. Промийте цілий шматок філе та перекладіть на паперові рушники, щоб позбутися вологи.
  2. Видаліть з філе зайвий жир та плівки (якщо вони є).
  3. Для приготування маринаду, у посудині змішайте спеції, соєвий соус, олію та сіль.
  4. Перекладіть філе у посудину із маринадом та добре все змішайте. Накрийте філе пакетом та залиште на пів години.
  5. Зробіть із фольги своєрідний "човник", туди перекладіть м'ясо.
  6. У чашу мультиварки налийте воду, ввімкніть режим "На пару" та встановіть спеціальну насадку-контейнер для приготування на пару для мультиварки. На цю насадку перекладіть м'ясо, час приготування – 40 хвилин.
  7. Після звукового сигналу щодо закінчення часу приготування, додайте до м'яса зелень та подавайте до столу.

Фото: thespruceeats.com

Філе в мультиварці шматочками

Інгредієнти:

  • куряче філе – 500 г
  • цибуля ріпчаста – 100 г
  • томатна паста – 70 г
  • вершки 10% - 160 мл
  • сіль – 2/3 ч. л.
  • суміш перців – 0.5 ч. л.
  • соняшникова олія – 2 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Промийте цибулю та очистіть від шкірки, наріжте кубиком.
  2. М'ясо промийте холодною водою та наріжте крупними шматочками.
  3. Три столові ложки олії налийте в чашу мультиварки, оберіть режим "Смаження".
  4. Через декілька хвилин починайте смажити філе та цибулю. Щойно куряче філе стане "білим", вимкніть програму на якій ви смажили.
  5. Додайте в чашу мультиварки ще вершки, сіль, перець та томатну пасту. Все добре перемішайте та ввімкніть режим "Мультикухар", температура – 110 градусів, час приготування – 10 хвилин. Якщо у вас в мультиварці немає цієї програми, тоді можете готувати на режимі "Тушкування" протягом 20 хвилин. Смачного!

Фото: depositphotos.com

Теги:
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Суспільство
кухня
кулінарія
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