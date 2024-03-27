Куряче філе в мультиварці: неймовірно смачно та корисно

У сучасному ритмі життя, коли час стає все більшою цінністю, ми перебуваємо у постійному пошуку способів приготування смачних та корисних страв, які не заберуть занадто багато часу. У цьому контексті мультиварка стає нашим невід'ємним помічником. Серед безлічі рецептів, які можна випробувати, куряче філе в мультиварці займає особливе місце. Його можна готувати з різними додатковими інгредієнтами та приправами, зберігаючи при цьому смак та корисні властивості м'яса.

Куряче філе в мультиварці

Інгредієнти:

куряче філе – 300 грамів

соєвий соус – 1-2 ст. л.

соняшникова олія – 1 ст. л.

вода – 400 мл

сіль, чебрець та інші спеції – до смаку

Куряче філе в мультиварці – рецепт приготування покроково:

Промийте цілий шматок філе та перекладіть на паперові рушники, щоб позбутися вологи. Видаліть з філе зайвий жир та плівки (якщо вони є). Для приготування маринаду, у посудині змішайте спеції, соєвий соус, олію та сіль. Перекладіть філе у посудину із маринадом та добре все змішайте. Накрийте філе пакетом та залиште на пів години. Зробіть із фольги своєрідний "човник", туди перекладіть м'ясо. У чашу мультиварки налийте воду, ввімкніть режим "На пару" та встановіть спеціальну насадку-контейнер для приготування на пару для мультиварки. На цю насадку перекладіть м'ясо, час приготування – 40 хвилин. Після звукового сигналу щодо закінчення часу приготування, додайте до м'яса зелень та подавайте до столу.

Фото: thespruceeats.com

Філе в мультиварці шматочками

Інгредієнти:

куряче філе – 500 г

цибуля ріпчаста – 100 г

томатна паста – 70 г

вершки 10% - 160 мл

сіль – 2/3 ч. л.

суміш перців – 0.5 ч. л.

соняшникова олія – 2 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

Промийте цибулю та очистіть від шкірки, наріжте кубиком. М'ясо промийте холодною водою та наріжте крупними шматочками. Три столові ложки олії налийте в чашу мультиварки, оберіть режим "Смаження". Через декілька хвилин починайте смажити філе та цибулю. Щойно куряче філе стане "білим", вимкніть програму на якій ви смажили. Додайте в чашу мультиварки ще вершки, сіль, перець та томатну пасту. Все добре перемішайте та ввімкніть режим "Мультикухар", температура – 110 градусів, час приготування – 10 хвилин. Якщо у вас в мультиварці немає цієї програми, тоді можете готувати на режимі "Тушкування" протягом 20 хвилин. Смачного!

Фото: depositphotos.com