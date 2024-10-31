21 Мандрівний Docudays UA: 10 років триденної війни, яка триває три сторіччя

Фестиваль проводиться вже понад двадцять років, привертаючи увагу до важливих соціальних та політичних тем: захисту прав і свобод людини, подолання соціальної нерівності, екології, збереження культурної спадщини, причин й наслідки воєн, відновлення справедливості.

Еспресо - інформаційний партнер фестивалю.

У Львові фестиваль триватиме майже три тижні: 4 переглядів фільмів і правозахисних подій у Мистецькій бібліотеці, Нижньому залі Театру Ляльок та Львівському муніципальному мистецькому центрі, а також обговорення та дискусії.



Центральна тема 21 Docudays UA — "10 років триденної війни, яка триває три сторіччя" — назва, сповнена протиріч, що стала частиною нового українського фольклору.

Організатори анонсують дискусії про історичну пам’ять, її крихкість та постійні намагання ворогів її змінити й переписати. Про циклічність історії, збереження та пошук ідентичності, а також про відповідальність, покарання воєнних злочинців і нову архітектуру безпеки.



З-поміж 62 фільмів із 34 країн світу основної програми 21 фестивалю Docudays UA, котрий відбувся у травні–червні 2024 в Києві, для Мандрівного у Львові відібрали 3 кінокартин українських та зарубіжних режисерів і режисерок.

Про фільми

Відкриватиме 21 Мандрівний у Львові 10 листопада о 18:00 у Нижньому залі Театру ляльок фільм "Чоботи в грунті, руки в землі" Кароліни Ускакович. До фільму доєднається наживо і сама режисерка. Стрічка спонукає до роздумів про силу звʼязку людини з природою, малою батьківщиною, сімейними традиціями, а також про відродження ідентичності й терапевтичний ефект городництва.



15 листопада о 18:00, Мистецька бібліотека: Фільм "Київські файли" режисера Вальтера Стокмана.

В Україні відкрили доступ до архіву КДБ СРСР, який містить безліч звітів про спостереження за громадянами. Що ви відчуєте, коли дізнаєтесь, що держава роками за вами стежила? Українська дисидентка, нідерландський шпигун-аматор та французька туристка, яку 50 років тому зрадив "коханий", натрапляють в архіві на справи, відкриті на них самих. Фільм занурює в час, коли особисті життя людей пронизувала параноя радянського режиму, і показує, як на них впливала ця маніакальна недовіра. Історії героїв нагадують нам про важливість прозорості, відповідальності за злочини та захисту прав особистості в будь-якому суспільстві. Буде обговорення з істориком та директором Львівської муніципальної бібліотеки Василем Кметем.

22 листопада о 18:00, Львівський муніципальний мистецький центр: "Порося Нельсон", режисер Аннеке де Лінд ван Венґарден.

ФІльм покаже сім’ю, яка взяла за домашнього улюбленця карликове поросятко. Принаймні, так думали власники тваринки, поки Нельсон не виріс у півтонного звіра і не став причиною бунту сусідів, однокласників та уваги поліції. Цей фільм буде супроводжувати аудіодискрипція. Також буде дискусія про доступність кіна та інформації для людей незрячих та слабозорих.

Більшість фільмів 21 Мандрівного – короткометражні.

Більше про Програму та фільми.

"Жива бібліотека" правозахисної програми RIGHTS NOW! продовжить розвивати центральну тему 21 Мандрівного фестивалю і відкриється для своїх відвідувачів та відвідувачок в оновленому форматі. Замість індивідуальних "читань" (знайомств і розмов з "живими книгами") — публічні модеровані розмови, де "книгами" стануть люди, об’єднані досвідом боротьби за збереження та відновлення нашої національної ідентичності. В межах “Живої бібліотеки” - зустріч з поетом, перекладачем та керівником Мистецької бібліотеки - Ростиславом Кузиком. Подія - 17 листопада о 18:00, Мистецька бібліотека.

Всі фільми цьогорічного фестивалю мають описові субтитри для відображення звукової частини відео.

Для тих, хто не зможе прийти на покази, та для жителів тих міст, куди фестиваль не зможе завітати, фільми з програми 21 Мандрівного будуть доступні для перегляду в онлайн-кінотеатрі DOCUSPACE впродовж останнього тижня листопада.



Організатори Фестивалю: Громадська організація "Докудейз", Українська Гельсінська спілка з прав людини, Благодійна організація "Фонд милосердя та здоровʼя", Центр сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв.

21 Docudays UA відбувається за підтримки Посольства Швеції в Україні, Посольства Королівства Нідерландів в Україні та International Media Support. Думки, висновки чи рекомендації не обов’язково відображають погляди урядів чи благодійних організацій цих країн.