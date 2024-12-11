Актор, який озвучив аудіокнижку Артема Чапая The Ukraine, отримав американську нагороду SOVAS

Про це письменник повідомив у facebook.

Американське товариство голосових мистецтв і наук (SOVAS), що займається озвучуванням та дублюванням, визначило цьогорічних переможців нагороди Voice Arts Awards. У номінації "Видатне озвучування аудіокниги – антології коротких оповідань" переміг американський режисер та актор озвучки Деніель Геннінг.

SOVAS відзначило його за озвучення аудіокнижки The Ukraine Артема Чапая.

"Аудіокнижка The Ukraine — найкраща книжка року завдяки видатному оповідачеві Даніелю Геннінгу", — написав український письменник.

Фото: facebook Артема Чапая

Англійською книжку переклала Зеня Томпкінс.

The Ukraine - це збірка з 26 оповідань, які, як зазначається в анотації, "навмисно розмивають межу між нонфікшном та художньою літературою, передаючи сутність улюбленої країни через її смаки, запахи та звуки, її маленькі містечка та великі міста, її людей, їхнє співчуття та байдужість, простоту та складнощі".

Сам Геннінг подякував Чапаю за перемогу від SOVAS, наголосивши, що без його "дивовижних слів ніколи б не отримав таку честь".

