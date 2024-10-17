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Головна Культура Alyona alyona, Kalush та інші артисти припинили співпрацю з лейблом ENKO

Alyona alyona, Kalush та інші артисти припинили співпрацю з лейблом ENKO

Дар'я Тарасова
17 жовтня, 2024 четвер
14:17
Культура Kalush Orchestra

Лейбл ENKO оголосив про зміни в напрямку діяльності: вони розвиватимуть українських артистів для закордонної аудиторії і надаватимуть топсервіси в Україні

Зміст

Про це повідомили в instagram ENKO.

У свій 4-й день народження, 17 жовтня український лейбл ENKO поділився змінами в напрямку діяльності.

"Сьогодні alyona alyona, KALUSH, SKOFKA та KOZAK SIROMAHA починають свій окремий, самостійний шлях. Ми щиро вдячні за роки спільної роботи", - написали в ENKO.

Представники лейбла уточнили, що ENKO передає усі права на торгові марки, соціальні мережі, виконання треків тощо артистам KALUSH, Kalush Orchestra, alyona alyona, SKOFKA та KOZAK SIROMAHA. Тепер артисти самостійно обиратимуть напрямок свого подальшого розвитку. 

"Так, ми зупиняємо дію продюсерських договорів. Наша мета — стати прикладом здорових стосунків між лейблом і артистом. Ми залишаємося друзями й продовжуємо співпрацювати, але вже в нових статусах! Хочемо показати, що можна розійтися без скандалів і судових процесів", - зазначили в ENKO.

Вони уточнили, що тепер основний фокус буде спрямований на розвиток українських артистів для закордонної аудиторії та надання топсервісів в Україні. 

"Ми продовжуємо розвивати українську музику та виводити її на світовий рівень. Зараз сфокусували команду на три ключові напрямки: Global market, ENKO Label, Media Network", - наголосили в продюсерському центрі.

Вони також додали, що співпрацювали з понад 50 проєктами, досягли 8+ млн підписників та згенерували майже 1 млрд охоплень за останній рік.

ENKO продовжить співпрацю з KOLA, YAKTAK, MamaRika, Balsam, Golubenko, NICHКА, Шугар, KRUTH, elarm, Oi Fusk, DOVI, VERLOKA та іншими.

"Ми безмежно вдячні, що разом створили справжню музичну сім’ю, яку будемо розвивати й надалі. Продовжуємо запускати нові напрямки роботи та рухаємося далі", - підсумували вони у повідомленні.

У коментарі до допису реп-виконавиця alyona alyona подякувала ENKO.

"Люблю вас всіх безмежно і дякую за все за все", - написала учасниця Євробачення-2024.

Репер Skofka також висловив теплі почуття продюсерам.

"ENKO ONE LOVE", - написав він.

 

 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
Kalush Orchestra
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