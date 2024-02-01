Alyona Alyona подасть до суду на ведучих каналу "Ісландія" Іванова і Петрова за публічні приниження

Про це вона повідомила в Instagram.

Популярна реп-виконавиця Alyona Alyona заявила, що прагне правосуддя, тому розглядає можливість звернутися до суду.

"Прикро, що замість висновків, усвідомлення і щирого вибачення, ці дві людини продовжують ображати жінок. І зараз стою перед вибором: забути про них або перевести все в юридичне поле, тобто в суд. І я схиляюсь до другого варіанту", - написала Alyona Alyona.

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Приводом для цього стало публічне приниження української артистки та інших жінок журналістом і блогером Сергієм Івановим та чорним піарником і політтехнологом Віктора Януковича Володимиром Петровим в одному з випусків їхньої програми на YouTube. Alyona Alyona чоловіки принижували за зовнішність, Петров назвав її "тупою хабалкою, а не лідеркою думок".

Спершу реперка заявила, що їй соромно, що ведучі каналу "Ісландія" пліткують та проявляють мізогінію.

Першою відреагувала інтервʼюєрка Аліна Доротюк, яка назвала заяви чоловіків "легалізацією шеймінгу жінок".