Alyona Alyona подасть до суду на ведучих каналу "Ісландія" Іванова і Петрова за публічні приниження
Українська реперка Alyona Alyona планує перевести інцидент із образами жінок медійниками Сергієм Івановим та Володимиром Петровим в юридичне поле
Про це вона повідомила в Instagram.
Популярна реп-виконавиця Alyona Alyona заявила, що прагне правосуддя, тому розглядає можливість звернутися до суду.
"Прикро, що замість висновків, усвідомлення і щирого вибачення, ці дві людини продовжують ображати жінок. І зараз стою перед вибором: забути про них або перевести все в юридичне поле, тобто в суд. І я схиляюсь до другого варіанту", - написала Alyona Alyona.
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Приводом для цього стало публічне приниження української артистки та інших жінок журналістом і блогером Сергієм Івановим та чорним піарником і політтехнологом Віктора Януковича Володимиром Петровим в одному з випусків їхньої програми на YouTube. Alyona Alyona чоловіки принижували за зовнішність, Петров назвав її "тупою хабалкою, а не лідеркою думок".
Спершу реперка заявила, що їй соромно, що ведучі каналу "Ісландія" пліткують та проявляють мізогінію.
Першою відреагувала інтервʼюєрка Аліна Доротюк, яка назвала заяви чоловіків "легалізацією шеймінгу жінок".
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