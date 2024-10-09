Alyona alyona зізналась, чи планує сольно поїхати на Євробачення

Про це вона сказала в ефірі М1.

Українська реперка alyona alyona, яка взяла участь у Євробаченні-2024 у Мальме разом зі співачкою Jerry Heil, зізналася, чи повторила б знову цей досвід, але тепер сольно.

"Ось так один за одним, напевно, ні", - сказала реп-виконавиця.

Проте інформацію, яка шириться в соцмережах, про те, що тепер кожна з виконавиць хоче поїхати на Євробачення сольно, alyona alyona назвали плітками.

"На Євробачення Яна може й піде. Яна прямо запустила хештег #JerryHeilЄвробачення2025. Я її підтримаю також дуже сильно всією своєю аудиторією, якщо вона захоче піти. Я б ні, але протягом десяти років ми ще про це поговоримо. Можливо, прийде час, я змінюся, щось проживу. Мені подобається дуже досвід Loreen - 12 років минуло, рік кози повторився і вона пішла", - уточнила alyona alyona.

Шведська співачка Loreen брала участь у пісенному конкурсі двічі. Вона здобула перемогу на Євробаченні-2012 та Євробаченні-2023.

За словами alyona alyona у пісенному конкурсі для неї найскладнішим було проходження Нацвідбору.

"Покатають на шакалячому експресі, звичайно, тебе, але він того вартий. Тому що це одразу супервелика сходинка й усвідомлення того, що все інше не таке велике, не таке глобальне. Ти вже не будеш так переживати, бо найскладніше ти вже пройшов", – додала артистка.

На Євробаченні-2024 перемогу здобув представник Швейцарії Nemo з піснею The Code. Jerry Heil і alyona alyona, які представляли Україну, посіли третє місце. Їхня конкурсна пісня Teresa & Maria потрапила до чартів на Spotify, Apple Music та iTunes 27 країн світу.

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