Джамала озвучила, кого вважає гарною кандидатурою для Євробачення-2025 від України
Переможниця Євробачення-2016 співачка Джамала, яка перебуває в журі Нацвідбору, зізналася, хто з українських артистів, на її думку, гідно представив би Україну на пісенному конкурсі в Швейцарії
Про це вона сказала у коментарі "Люкс ФМ".
Українська співачка кримськотатарського походження Джамала, яка перемогла у пісенному конкурсі "Євробачення" у 2016 році у Швеції, поділилась, кого з українських артистів вважає гарним кандидатом для представлення України на Євробаченні наступного року.
"Мені здається, Тіні Кароль треба було б їхати. Мені здається, вона б дуже класно представила. Були випадки, коли декілька разів їхали на Євробачення", - зазначила Джамала.
Відповідаючи на питання, чи поїхала б сама Джамала на Євробачення вдруге, артистка зауважила, що з нею зовсім інша історія.
"Тут складніше. Тут дійсно магія трапилася з Loreen (двічі переможницею Євробачення в 2012 та 2023 роках, - ред.). І давайте будемо вважати, що це випадковість", - додала співачка.
Тіна Кароль представляла Україну на Євробаченні-2006 з піснею Show me your love. Тоді вона посіла 7-ме місце.
Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.
На початку вересня став відомий перший учасник Євробачення-2025. Співак Тео Еван (Theo Evan) на пісенному конкурсі в Базелі представлятиме Кіпр.
17 вересня стартував прийом заявок на участь у Нацвідборі на Євробачення-2025.
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