Джамала озвучила, кого вважає гарною кандидатурою для Євробачення-2025 від України

Про це вона сказала у коментарі "Люкс ФМ".

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала, яка перемогла у пісенному конкурсі "Євробачення" у 2016 році у Швеції, поділилась, кого з українських артистів вважає гарним кандидатом для представлення України на Євробаченні наступного року.

"Мені здається, Тіні Кароль треба було б їхати. Мені здається, вона б дуже класно представила. Були випадки, коли декілька разів їхали на Євробачення", - зазначила Джамала.

Відповідаючи на питання, чи поїхала б сама Джамала на Євробачення вдруге, артистка зауважила, що з нею зовсім інша історія.

"Тут складніше. Тут дійсно магія трапилася з Loreen (двічі переможницею Євробачення в 2012 та 2023 роках, - ред.). І давайте будемо вважати, що це випадковість", - додала співачка.

Тіна Кароль представляла Україну на Євробаченні-2006 з піснею Show me your love. Тоді вона посіла 7-ме місце.