Анастасія Образцова перемогла в конкурсі на посаду виконавчого директора УКФ

Про це повідомили в пресслужбі УКФ.

"За результатами таємного голосування у порядку, визначеному Регламентом Наглядової ради Фонду, перемогу у конкурсному доборі здобула Анастасія Образцова – директорка Українського центру культурних досліджень, ексочільниця Директорату креативних індустрій Міністерства культури та стратегічних комунікацій України", – йдеться в повідомленні.

У доборі на посаду змагалися чотири кандидатки: окрім Анастасії Образцової, претендентами також були Ірина Осадча, Юлія Федець і Галина Єрко.

До виконання повноважень новообрана виконавча директорка УКФ приступить після того, як укладе контракт з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України. Така процедура передбачена Законом України "Про Український культурний фонд".

Як зазначила Анастасія Образцова у своєму мотиваційному листі, вона останні 11 років працювала в державному секторі, з них вісім – у сфері культури та креативних індустрій. У 2016-2023 роках обіймала керівні посади в Міністерстві культури (керівниця сектору креативних індустрій, керівниця експертної групи з креативних індустрій, генеральна директорка директорату креативних індустрій, виконувачка обов'язків директора директорату культури та мистецтв), а 2023 року очолила державну установу "Український центр культурних досліджень".

Щодо бачення розвитку УКФ Образцова зазначила, що Фонд має шукати нові ролі й способи виконати визначені цілі. Наприклад, бути не тільки головним державним інвестором у культуру, а й:

навчати та консультувати свою аудиторію, як працювати з новими джерелами партнерами та джерелами фінансування;

виступати посередником між іноземними партнерами, громадянським суспільством, бізнесом та українськими заявниками й поєднувати різних гравців сфери, створювати синергії, посилювати голос підтриманих проєктів на світовому рівні завдяки міжнародній співпраці.

"Саме на цій мультиплікативній, посередницькій ролі "культурного хедж-фонду" зосереджена моя програма розвитку УКФ", – додала вона.

Анастасія Образцова вважає, що УКФ має брати активнішу участь у культурній євроінтеграції, а також посилити міжнародні комунікації через англомовний дайджест і "клуб друзів УКФ", співфінансувати проєкти спільно з бізнесом та місцевою владою, запровадити посади регіональних представників.

"УКФ має бути присутнім скрізь, впливати на політику, стати осередком, від якого йдуть кола водою: в міжнародній політиці, регіонах та незалежному секторі", – вважає Образцова.

Окремо вона торкнулася роботи УКФ в умовах війни.

"І Україна, і Росія використовує культуру, під час війни. Вони інструменталізують її як засіб, зброю; ми цінуємо і захищаємо її як умову нашої незалежності. Тому УКФ в умовах браку ресурсів має підтримувати не лише ситуативні проєкти, які є безпосередньою відповіддю на злочини Росії, а й системні мистецькі та креативні ініціативи через глибокі дослідження історії та філософії культури, монографії, картини, виставки, п'єси. Це ті проєкти, які допомагають нам рефлексувати над культурою, вести діалог зі світовим культурним колом, формувати фахові дискусії про українську культуру та її взаємодію з іншими культурами як у минулому, так і в майбутньому. Міжнародні партнери можуть забезпечити термінові потреби, але нашу національну культурну рамку має наповнити та (пере)осмислити сама Україна. Тому попри підтримку партнерів важливо зберегти державне фінансування, щоб показати пріоритет цього напряму для держави", – наголосила вона.