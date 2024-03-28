Анастасія Приходько прокоментувала смерть свого турменеджера під час її концерту

Про це вона сказала у відеозверненні, яке поширила у facebook.

Співачка Анастасія Приходько підтвердила, що на її концерті в Трускавці 25 березня помер один з членів команди, турменеджер Григорій Красницький. 27 березня його поховали в Житомирі.

"Таких людей в шоубізнесі немає, і не знаю, чи будуть. Він віддано працював. Він понад усе любив свою роботу, і він просто жив проєктом "Анастасія Приходько". Ми зробили понад 70 концертів з ним і кожне місто ми запамʼятовували. Це було вкрай складно, це було важко, але він завжди мені казав: "Проєкт Анастасія Приходько — це найкращий проєкт у світі". Він завжди мене підтримував, коли навіть я не вірила в себе", - поділилась співачка.

Красницький помер не на початку програми, як повідомлялося раніше, а майже в кінці. Приходько не доспівала три пісні. За її словами, чоловіку раптово стало зле, співачка прямо під час виступу зі сцени кинулася до нього.

"На очах у всіх глядачів, дійсно посеред зали йому стало зле. Я хочу подякувати одному з найкращих реаніматологів Києва, який під час мого концерту був у Трускавці, був на місці подій, він намагався зробити все від себе залежне, понад 40 хвилин він качав серце, поки ми чекали на швидку, яка була тільки одна в місті, і те вона знаходилася в Дрогобичі", - розповіла Приходько.

Вона зазначила, що турменеджер помер у кареті швидкої.

Як згодом зʼясувала експертиза, у чоловіка стався обширний інфаркт.