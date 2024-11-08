Андре Тан і блогерка-мільйонниця Люда з Голлівуду презентували спільну колекцію одягу

Про це Еспресо повідомили у пресслужбі Андре Тана.

8 листопада український дизайнер Андре Тан і блогерка Lyuda s Hoollywooda, кількість підписників якої сягає 1,4 млн, представили нову колекцію HOOLLYWOOD – "втілення позачасової елегантності та універсального стилю."

Зазначається, що колекція, що складається з 10 ретельно продуманих предметів одягу, створена "для сучасних проактивних жінок, які цінують функціональність та вишуканість у кожній деталі".

Фото: надані пресслужбою

"Створюючи HOOLLYWOOD, я прагнув передати саму суть елегантності – її здатність бути актуальною завжди. Кожна річ у цій колекції – це історія про те, як один предмет гардероба може розкрити безліч граней жіночої особистості. Разом з Людмилою ми створили колекцію, яка допомагає жінкам відчувати себе впевнено у будь-якій (навіть непередбачуваній) ситуації", - розповів Андре Тан.

Фото: надані пресслужбою

Основу колекції складають десять базових елементів у трендовій палітрі з кольорів вершкового масла та гіркого шоколаду: сукня, корсет, штани, піджак-пальто, піджак-кімоно, спідниця-олівець і довга спідниця по косій. З кожної речі можна скласти різні образи: від ділового до вечірнього, від повсякденного до святкового.

Фото: надані пресслужбою

Особлива увага приділена деталям: обтяжні ґудзик, корсети з акцентом на лінії талії та інноваційні конструктивні рішення роблять кожну річ дійсно унікальною. У колекції HOOLLYWOOD використані преміальні матеріали: тепла вовна, легка органза і шовк.

Важливою особливістю колекції є її інклюзивність: всі моделі доступні в розмірах від XS до XXXL.



Фото: надані пресслужбою