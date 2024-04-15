Англійський переклад роману Андрія Куркова перейшов до категорії "класика"

Про це повідомив письменник у Facebook.

Роман українського письменника, президента українського ПЕН Андрія Куркова, уперше оприлюднений в англійському перекладі в 2001 році видавництвом Vintage Books, Penguin, став класикою.

"Після майже 25 років безперервної присутності на англомовному книжковому ринку роман "Пікнік на льоду" переходить в інший ранг і тепер його чекає подальше життя в серії "Класика" видавництва Vintage Books, Penguin", - поділився Курков.

Події роману розгортаються в 1990-х роках у пострадянському Києві. За сюжетом журналіст Віктор Золотарьов, мріючи стати успішним письменником та писати романи, знаходить роботу в місцевій газеті, де пише некрологи про поки ще живих людей. У героя вдома живе королівський пінгвін з депресією, Міша, якого в певний момент журналіст збирається відправити в Антарктиду. Проте коли Золотарьов читає власний некролог, він вирішує, що до Антарктиди замість пінгвіна полетить він.

Роман став найвідомішим твором Куркова, його перекладено більш як 30 мовами. Українською роман вперше вийшов під назвою "Смерть чужого" у 2000 році в перекладі Леся Герасимчука. У 2017 році видавництво "Фоліо" перевидало переклад під назвою "Пікнік на льоду".



