"Антитіла" вирушать у США з благодійним проєктом Culture vs War

Про це повідомляє пресслужба МКІП.

Українські музиканти гурту "Антитіла" розпочинають другий етап міжнародного проєкту Culture vs War у США. У рамках туру відбудеться показ короткометражного фільму Culture vs War, перформанс та відверта розмова з гуртом у форматі "питання-відповіді".

У програмі - акустичний виступ гурту "Антитіла" та аукціон з унікальними лотами. Протягом вересня музиканти відвідають 6 міст.

7 вересня — Філадельфія, "Фестиваль Михайлівка";

8 вересня — Нью-Йорк, Oceana Theater;

13 вересня — Бостон, Regent Theatre;

14 вересня — Чикаго, Christian Heritage Academy;

21 вересня — Міннеаполіс, Ukrainian Festival;

22 вересня — Вашингтон, Ronald Reagan Building Center.

Проєкт був започаткований у квітні 2022 року, щоб фіксувати злочини РФ та доносити правду про війну через особисті історії боротьби відомих українських митців.

"Коли "Антитіла" вивели з передової, перед нами була поставлена чітка задача – доносити до світової спільноти через усі можливі джерела правду про війну, акумулювати ресурси для закриття потреб Сил Оборони, а також через музику, інтервʼю привертати увагу до боротьби українського народу проти окупантів. Вже понад рік ми цим і займаємося. За період, відколи ми перестали бути залучені безпосередньо в бойових діях, нами, завдяки підтримці тисяч українців та іноземців по всьому світу зібрано понад $2 млн на різні потреби ЗСУ. Щойно ми завершили масштабний проєкт на 10 тис. якісних аптечок для ЗСУ, під час якого зібрали $650 тис.", - поділився лідер гурту Тарас Тополя.

У червні музиканти завдяки проєкту Culture vs War у Великій Британії зібрали понад $24,7 тис. на потреби ЗСУ.