Аплодуватимуть не лише у Королівському оперному театрі, а й у Кремлі, - Залужний про виступ росіянки Нетребко у Лондоні

Про це він написав на сторінці у facebook та у колонці DailyMail.

Зазначається, що у Королівському оперному театрі в Лондоні незабаром виступить російська оперна співачка Анна Нетребко, яка свого часу була довіреною особою Путіна та позувала з прапором "Новоросії".

"Її виступу будуть аплодувати не лише у Королівському оперному театрі, а й у Кремлі. Сподіваюся, у Британії це усвідомлюють та розуміють, що повернення таких фігур - це так чи інакше виправдання російської війни проти України та зневажання пам'яті тисяч загиблих українців. Тож ми тут говоримо не по цензуру, ми говоримо про правду і про пам'ять", - наголосив Залужний.

Посол підкреслив, що Кремль уважно стежить за подібними сигналами, і виступ оперної співачки для них - це не просто концерт, а символічне підтвердження, що навіть після злочинів, російські митці, які підтримували диктатуру, знову отримують доступ до найпрестижніших сцен Європи.

За словами Залужного, Велика Британія була й залишається найнадійнішим союзником України — і саме тому важливо, аби такі виступи, як концерт Нетребко, не залишались поза увагою суспільства.

"Чи дозволимо ми Путіну використовувати мистецтво як завісу, щоб приховати свої злочини? Чи дозволимо його найближчим союзникам виступати на світових сценах так, ніби нічого не сталося?.. Коли ви аплодуєте Тосці — згадайте: ці сльози на сцені — це відлуння справжніх сліз українських дітей. Коли слухаєте арії — памʼятайте, що цей голос роками прикривав диктатора", - додав він.