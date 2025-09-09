Аплодуватимуть не лише у Королівському оперному театрі, а й у Кремлі, - Залужний про виступ росіянки Нетребко у Лондоні
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний закликав не залишати виступ російської оперної співачки Анни Нетребко в Королівській опері Лондона поза увагою суспільства
Про це він написав на сторінці у facebook та у колонці DailyMail.
Зазначається, що у Королівському оперному театрі в Лондоні незабаром виступить російська оперна співачка Анна Нетребко, яка свого часу була довіреною особою Путіна та позувала з прапором "Новоросії".
"Її виступу будуть аплодувати не лише у Королівському оперному театрі, а й у Кремлі. Сподіваюся, у Британії це усвідомлюють та розуміють, що повернення таких фігур - це так чи інакше виправдання російської війни проти України та зневажання пам'яті тисяч загиблих українців. Тож ми тут говоримо не по цензуру, ми говоримо про правду і про пам'ять", - наголосив Залужний.
Посол підкреслив, що Кремль уважно стежить за подібними сигналами, і виступ оперної співачки для них - це не просто концерт, а символічне підтвердження, що навіть після злочинів, російські митці, які підтримували диктатуру, знову отримують доступ до найпрестижніших сцен Європи.
За словами Залужного, Велика Британія була й залишається найнадійнішим союзником України — і саме тому важливо, аби такі виступи, як концерт Нетребко, не залишались поза увагою суспільства.
"Чи дозволимо ми Путіну використовувати мистецтво як завісу, щоб приховати свої злочини? Чи дозволимо його найближчим союзникам виступати на світових сценах так, ніби нічого не сталося?.. Коли ви аплодуєте Тосці — згадайте: ці сльози на сцені — це відлуння справжніх сліз українських дітей. Коли слухаєте арії — памʼятайте, що цей голос роками прикривав диктатора", - додав він.
- Перший виступ Анни Нетребко в опері "Тоска" запланований на 11 вересня в Лондоні. У понеділок, 8 вересня, сотні людей вийшли на протест проти її участі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.91 Купівля 40.91Продаж 41.42
- EUR Купівля 48.02Продаж 48.73
- Актуальне
- Важливе