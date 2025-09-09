Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура Аплодуватимуть не лише у Королівському оперному театрі, а й у Кремлі, - Залужний про виступ росіянки Нетребко у Лондоні

Аплодуватимуть не лише у Королівському оперному театрі, а й у Кремлі, - Залужний про виступ росіянки Нетребко у Лондоні

Марія Музиченко
9 вересня, 2025 вiвторок
20:22
Культура Валерій Залужний

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний закликав не залишати виступ російської оперної співачки Анни Нетребко в Королівській опері Лондона поза увагою суспільства

Зміст

Про це він написав на сторінці у facebook та у колонці DailyMail.

Зазначається, що у Королівському оперному театрі в Лондоні незабаром виступить російська оперна співачка Анна Нетребко, яка свого часу була довіреною особою Путіна та позувала з прапором "Новоросії".

"Її виступу будуть аплодувати не лише у Королівському оперному театрі, а й у Кремлі. Сподіваюся, у Британії це усвідомлюють та розуміють, що повернення таких фігур - це так чи інакше виправдання російської війни проти України та зневажання пам'яті тисяч загиблих українців. Тож ми тут говоримо не по цензуру, ми говоримо про правду і про пам'ять", - наголосив Залужний.

Посол підкреслив, що Кремль уважно стежить за подібними сигналами, і виступ оперної співачки для них - це не просто концерт, а символічне підтвердження, що навіть після злочинів, російські митці, які підтримували диктатуру, знову отримують доступ до найпрестижніших сцен Європи.

За словами Залужного, Велика Британія була й залишається найнадійнішим союзником України — і саме тому важливо, аби такі виступи, як концерт Нетребко, не залишались поза увагою суспільства.

"Чи дозволимо ми Путіну використовувати мистецтво як завісу, щоб приховати свої злочини? Чи дозволимо його найближчим союзникам виступати на світових сценах так, ніби нічого не сталося?.. Коли ви аплодуєте Тосці — згадайте: ці сльози на сцені — це відлуння справжніх сліз українських дітей. Коли слухаєте арії — памʼятайте, що цей голос роками прикривав диктатора", - додав він.

  • Перший виступ Анни Нетребко в опері "Тоска" запланований на 11 вересня в Лондоні. У понеділок, 8 вересня, сотні людей вийшли на протест проти її участі.
Теги:
Новини
Світ
Росія
музика
Війна з Росією
Велика Британiя
Валерій Залужний
Читайте також:
Україна Польща
Автор
8 вересня, 2025 понедiлок
Росіяни зрозуміли, якою мовою говорити з поляками про війну в Україні
Погода з Наталкою Діденко
Автор Ярослава Наумова
8 вересня, 2025 понедiлок
Тумани і серпанки: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на найближчі дні
Автор Юрій Мартинович
7 вересня, 2025 неділя
Його роботи продають за сотні тисяч доларів: 150 років тому народився київський художник Олександр Мурашко
Київ
+20.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.91
    Купівля 40.91
    Продаж 41.42
  • EUR
    Купівля 48.02
    Продаж 48.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
9 вересня
21:08
Анонс
Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе (в центрі) у матчі проти України
ЧС-2026: результати та розклад відбіркових матчів 9 вересня
20:56
Оновлено
Збірна України
Україна втратила перемогу над Азербайджаном у відборі на ЧС-2026
20:53
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На Покровському напрямку в армії РФ діють "групи вилову" дезертирів: "Атеш" розповів деталі
20:41
Ексклюзив
Трамп на даху
Врешті-решт адміністрації Трампа доведеться змінити свою позицію щодо Росії, - Княжицький
20:24
Хрещатик
У Київ 10 вересня прибудуть іноземні делегації, у центрі перекриють дорожній рух
20:00
OPINION
Що робити з "льотчиками на мотоциклах"
19:59
Польща
Польща арештувала білоруського шпигуна й вислала дипломата за "підтримку агресивних дій" Мінська
19:37
повістка
В Україні запровадили чіткий механізм, який дозволяє робити масові розсилки повісток через пошту, - Федієнко
19:31
Ексклюзив
обстріл, ППО
Система надзвичайно ефективна: Defense Express про антидронові комплекси Skyranger та Skynex від Rheinmetall
19:30
Метт Вітакер
Україна готова заморозити лінію фронту в разі отримання гарантій безпеки, - посол США при НАТО Вітакер
18:39
окупанти, оркі, російські солдати
В Україні на 15 років засудили 8 зрадників, які воювали проти ЗСУ на Донеччині
18:30
Оновлено
Росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій: більше 20 людей загинули
18:20
Огляд
БПЛА, шахед, дрон
Російські дрони над Польщею, Румунією, країнами Балтії: чому НАТО боїться 5-ї статті. Пояснюємо
18:04
Оновлено
на фото Денис Шмигаль
Засідання "Рамштайн" у Лондоні: Україна, Велика Британія і Німеччина скоординували порядок денний
18:02
OPINION
Після війни в Україні буде не мир, а не-війна
17:59
Ексклюзив
Національний кешбек
Кешбек не спрацьовує на підняття попиту товарів українського виробництва, - Южаніна
17:57
Кароль Навроцький
"Ми не довіряємо Путіну": Навроцький заявив, що РФ може вторгнутися в інші країни
17:54
фейк
ЦПД спростував російський фейк про "нелюдську підготовку мобілізованих" на Чернігівщині
17:49
Кордон Литви
У Литві поблизу кордону з Білоруссю знайшли тіло людини
17:40
Ексклюзив
Яніс Терещенко
"Я не герой": історія Яніса Терещенка, українського військового, який врятував людину у Венеції
17:39
За добу на фронті відбулося 69 боєзіткнень, найбільше — на Покровському напрямку
17:37
Ексклюзив
З Хмельницького військовим передали 120 FPV-дронів власної збірки
Експерт Храпчинський запропонував, як подолати проблему бракованих FPV-дронів
17:35
OPINION
Росії дуже хочеться відкрити другий фронт у Європі
17:26
У Києві таксист збив на пішохідному переході 89-річну жінку у її день народження
17:25
Оновлено
вибухи у Досі
Ізраїль атакував чиновників ХАМАС, які перебували у Катарі
17:12
Оновлено
судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для Владислави Молчанової
Обрання запобіжного заходу для співзасновниці Stolitsa Group Молчанової: суд зробив перерву до завтра
17:10
Дональд Трамп
"Найприбутковіший рік": статки Трампа у 2025 зросли до $7,3 млрд
17:01
Ексклюзив
У кількох регіонах Росії проблеми з наявністю пального на АЗС: які причини та чи мовиться про кризу
16:43
Огляд
протести в Непалі
Революція через ТікТок та Інстаграм: криваві заворушення в Непалі та що стало їх причиною. Пояснюємо
16:38
Борис Джонсон та Турель "Шабля"
Борис Джонсон закликав дозволити Україні бити по військових базах у РФ
16:09
Президентка Молдови Мая Санду
Молдова не переживе погрози Путіна, якщо не вступить у ЄС, - Санду
16:02
OPINION
Неспокійний Кавказ
15:53
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:35
Дональд Туск
Польща закриє кордони з Білоруссю через початок військових навчань "Захід-2025", - Туск
15:30
Питання вступу України до ЄС: доповідач Європарламенту Ґалер закликав припинити переслідування опозиції
15:07
Володимир Зеленський
Путін казав американцям, що захопить весь Донбас за 3-4 місяці, - Зеленський
14:40
ГУР оприлюднило понад 100 іноземних компонентів, виявлених у російських БПЛА та ракетах
14:26
Укрпошта змінить порядок виплати пенсій на прифронтових територіях після удару РФ по Яровій
14:02
OPINION
Поступово формується запит на повернення до системи правил
14:01
Усик на показі фільму "Незламний"
Усик відвідав у Торонто показ фільму "Незламний" з Двейном Джонсоном
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV