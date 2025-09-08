Кількасот протестувальників вийшли до Королівської опери в Лондоні через виступ путіністки Нетребко

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Кількасот протестувальників вийшли до будівлі Королівської опери в Лондоні. Вони вимагають скасувати виступи російської сопрано, прибічниці Володимира Путіна Анни Нетребко, яка має взяти участь у новому сезоні Королівської опери.

Нетребко має чотири виступи в опері Джакомо Пучіні "Тоска", і перший з них запланований на 11 вересня. Всі квитки вже розпродані.

"Як англієць я відчуваю сором за лицемірство Королівської опери і за те, як вони зрадили Україну. Це ганьба для британської нації. Мене це зачіпає дуже сильно, тому що Анна близька до Путіна, і взагалі російським митцям дозволяють виступати, тим часом як українські митці жертвують життям", – сказав один з протестувальників Стівен Лейсі.

Мистецтвознавиця Ярослава Матвєєнко переїхала до Великої Британії під час повномасштабної війни в Україні й також вийшла на протест.

"Нетребко перетворилася для мене на "Непотребко". Це яскравий приклад від любові до ненависті. Колись в юності вона була для мене своєрідною перепусткою у світ опери та класичної музики, саме завдяки їй я почала розуміти оперу. Тепер моєму обуренню її відкритою фанатською позицією щодо Путіна немає кінця. Для мене це щось поза межами людяності", – зазначила Матвєєнко.