Кількасот протестувальників вийшли до Королівської опери в Лондоні через виступ путіністки Нетребко
На 11 вересня запланований перший з чотирьох виступів росіянки Анни Нетребко в опері Джакомо Пучіні "Тоска" у Лондоні. Сотні людей вийшли на протест
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Кількасот протестувальників вийшли до будівлі Королівської опери в Лондоні. Вони вимагають скасувати виступи російської сопрано, прибічниці Володимира Путіна Анни Нетребко, яка має взяти участь у новому сезоні Королівської опери.
Нетребко має чотири виступи в опері Джакомо Пучіні "Тоска", і перший з них запланований на 11 вересня. Всі квитки вже розпродані.
"Як англієць я відчуваю сором за лицемірство Королівської опери і за те, як вони зрадили Україну. Це ганьба для британської нації. Мене це зачіпає дуже сильно, тому що Анна близька до Путіна, і взагалі російським митцям дозволяють виступати, тим часом як українські митці жертвують життям", – сказав один з протестувальників Стівен Лейсі.
Мистецтвознавиця Ярослава Матвєєнко переїхала до Великої Британії під час повномасштабної війни в Україні й також вийшла на протест.
"Нетребко перетворилася для мене на "Непотребко". Це яскравий приклад від любові до ненависті. Колись в юності вона була для мене своєрідною перепусткою у світ опери та класичної музики, саме завдяки їй я почала розуміти оперу. Тепер моєму обуренню її відкритою фанатською позицією щодо Путіна немає кінця. Для мене це щось поза межами людяності", – зазначила Матвєєнко.
- Наприкінці червня перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця засудив рішення Королівського оперного театру в Лондоні включити росіянку Анну Нетребко до програми міжнародного кіносезону 2025–2026 років.
- У серпні понад 50 українських письменників та митців, міжпартійна група депутатів парламенту Великої Британії та експрем'єр Нової Зеландії закликали Королівську оперу виключити росіянку Анну Нетребко з нового сезону
- На початку травня 2024 року у швейцарському місті Люцерн на вимогу місцевого уряду скасували концерт прокремлівської оперної співачки Анни Нетребко, запланований на 1 червня 2024 року. За кілька днів, 4 травня, у німецькому місті Вісбаден перед будівлею Гессенського державного театру зібралось 400 людей, які протестували проти виступу на травневому фестивалі росіянки.
- Ще на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, Metropolitan Opera замінила росіянку Нетребко на українку Монастирську в опері "Турандот". Підставою для такого рішення стала публічна підтримка сопрано Анни Нетребко Путіна.
- 17 серпня 2023 року концерт російської оперної співачки Анни Нетребко, який мав відбутися в жовтні в Празі, скасували.
