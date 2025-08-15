Британські депутати, Жадан, Чернов та інші діячі культури закликали Королівську оперу виключити путіністку Нетребко з нового сезону

Про це пише The Guardian.

Депутати британського парламенту та українські митці підписали лист, у якому нагадали, що російська оперна співачка Анна Нетребко є "символом культурної пропаганди режиму, відповідального за воєнні злочини". Понад 50 українських письменників та митців, міжпартійна група депутатів парламенту Великої Британії та колишній прем'єр-міністр Нової Зеландії закликали лондонську Королівську оперу виключити путіністку, російську оперну співачку Анну Нетребко з програми нового сезону.

Нетребко має виступити у постановці "Тоски" Джакомо Пуччіні наступного місяця. У листі до Guardian підписанти припускають, що Королівська опера встала на неправильний бік історії, запросивши Нетребко виконати головні ролі в той час, коли Росія посилила свої напади на мирні українські міста та мирних жителів і намагається систематично знищити українську культуру.

"Королівська опера зараз стоїть перед визначальним вибором: між статусом і відповідальністю, між прибутком і цінностями, між мовчанням і совістю. Ми закликаємо вас залишатися, як ви постійно робили, на етичному боці мистецтва – та історії", – наголошують у листі.

Лист підписали українські письменники Андрій Курков і Сергій Жадан, лауреат Премії "Оскар" режисер Мстислав Чернов та письменниця Оля Геркулес. Колишня прем’єр-міністерка Нової Зеландії Гелен Кларк також підтримала листа разом із групою депутатів парламенту Великої Британії та французьким інтелектуалом Бернаром-Анрі Леві.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який організував лист, заявив, що Королівська опера повинна замінити її співачкою, "не пов’язаною зі злочинним режимом".