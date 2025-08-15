Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Британські депутати, Жадан, Чернов та інші діячі культури закликали Королівську оперу виключити путіністку Нетребко з нового сезону

Британські депутати, Жадан, Чернов та інші діячі культури закликали Королівську оперу виключити путіністку Нетребко з нового сезону

Дар'я Тарасова
15 серпня, 2025 п'ятниця
16:06
Анна Нетребко

Понад 50 українських письменників та митців, міжпартійна група депутатів парламенту Великої Британії та експрем'єр Нової Зеландії закликали Королівську оперу виключити росіянку Анну Нетребко з нового сезону

Зміст

Про це пише The Guardian.

Депутати британського парламенту та українські митці підписали лист, у якому нагадали, що російська оперна співачка Анна Нетребко є "символом культурної пропаганди режиму, відповідального за воєнні злочини". Понад 50 українських письменників та митців, міжпартійна група депутатів парламенту Великої Британії та колишній прем'єр-міністр Нової Зеландії закликали лондонську Королівську оперу виключити путіністку, російську оперну співачку Анну Нетребко з програми нового сезону.

Нетребко має виступити у постановці "Тоски" Джакомо Пуччіні наступного місяця. У листі до Guardian підписанти припускають, що Королівська опера встала на неправильний бік історії, запросивши Нетребко виконати головні ролі в той час, коли Росія посилила свої напади на мирні українські міста та мирних жителів і намагається систематично знищити українську культуру.

"Королівська опера зараз стоїть перед визначальним вибором: між статусом і відповідальністю, між прибутком і цінностями, між мовчанням і совістю. Ми закликаємо вас залишатися, як ви постійно робили, на етичному боці мистецтва – та історії", – наголошують у листі.

Лист підписали українські письменники Андрій Курков і Сергій Жадан, лауреат Премії "Оскар" режисер Мстислав Чернов та письменниця Оля Геркулес. Колишня прем’єр-міністерка Нової Зеландії Гелен Кларк також підтримала листа разом із групою депутатів парламенту Великої Британії та французьким інтелектуалом Бернаром-Анрі Леві.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який організував лист, заявив, що Королівська опера повинна замінити її співачкою, "не пов’язаною зі злочинним режимом".

  • Наприкінці червня перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця засудив рішення Королівського оперного театру в Лондоні включити росіянку Анну Нетребко до програми міжнародного кіносезону 2025–2026 років.
  • На початку травня 2024 року у швейцарському місті Люцерн на вимогу місцевого уряду скасували концерт прокремлівської оперної співачки Анни Нетребко, запланований на 1 червня 2024 року. За кілька днів, 4 травня, у німецькому місті Вісбаден перед будівлею Гессенського державного театру зібралось 400 людей, які протестували проти виступу на травневому фестивалі росіянки.
  • Ще на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, Metropolitan Opera замінила росіянку Нетребко на українку Монастирську в опері "Турандот". Підставою для такого рішення стала  публічна підтримка сопрано Анни Нетребко Путіна.
  • 17 серпня 2023 року концерт російської оперної співачки Анни Нетребко, який мав відбутися в жовтні в Празі, скасували.
     
     
