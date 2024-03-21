Аудитори не знайшли фактів співпраці видавництва BookChef з РФ

Про це повідомляє ЛІГА.net з посиланням на пресслужбу компанії.

Видавництво BookChef успішно пройшло перевірку. Аудитори компанії "Томаш Консалтинг", яка спеціалізується на перевірці фінансової документації юридичних осіб, не знайшли фактів співпраці видавництва з російськими фізичними та юридичними особами.

"Аудитори не виявили жодних фінансових операцій між ТОВ "Видавництво "Букшеф" та контрагентами, зареєстрованими у Російській Федерації. Документального підтвердження прямих чи можливих зв'язків із державами-агресорами за період із 01.01.2019 до 31.12.2023 не було знайдено", – йдеться у повідомленні.

Аудитори підтвердили, що BookChef закуповувало продукцію в українських видавництвах "Махаон-Україна" та "Рідна мова", до яких пізніше було застосовано санкції через їхню співпрацю з державами-агресорами.

Після запровадження санкцій закупівлі були припинені. Останні перекази коштів за відвантажені раніше книги цих видавництв BookChef зробило 5 серпня 2022 року.

На початку 2024 року OSINT-агенція Molfar та онлайн-видання "Сенсор" оприлюднили розслідування, у якому виявили, що видавництво BookChef імовірно має звʼязки з Росією. Пізніше у видавництві оголосили, що залучили незалежних аудиторів до перевірки платежів, щоб спростувати фінансові зв'язки із російськими чи афілійованими до них компаніями. Окрім цього, керівник видавництва BookChef Олександр Кірпічов оголосив у Facebook, що він стане новим власником замість поточного власника компанії Андрія Плєхова. Він зазначив, що Плєхов жодного разу не отримував дивідендів, бо завжди всі прибутки вони реінвестували в розвиток компанії. Кірпічов зауважив, що це рішення почав розглядати ще до початку повномасштабного вторгнення, тож воно не пов'язане зі скандалом.

У лютому в українському видавництві BookChef повідомили, що отримали висновок від Служби безпеки України, у якому зазначено, що правоохоронці не виявили ознак звʼязків з Росією.



