Авторка хітів Pink і Кайлі Міноуг написала пісню для Тараса і Олени Тополі
Британська авторка та виконавиця Емі Вадж створила пісню для лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі та співачки Олени Тополі, що стане їхнім першим дуетом
Про це пише "МУЗВАР".
Британська музикантка та авторка пісень Емі Вадж, відома створенням хітів для американської співачки Pink, австралійської зірки Кайлі Міноуг та англійського музиканта Еда Ширана, створила дуетну пісню для українських артистів Тараса та Олени Тополі.
Пісня буде двомовна – українською та англійською. Український текст написав сам фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Випускати композицію подружжя не поспішає - бережуть для особливого моменту.
"Має прийти її час, хочеться, щоб ця пісня, наприклад, стала саундтреком до якогось класного фільму, наприклад у Голлівуді, чи серіалу", — поділився музикант.
Попри 11 років стосунків, у подружжя немає дуетної пісні.
У доробку Емі Вадж — співпраця з американськими зірками Джоном Леджендом, Каміллою Кабелло, Алішією Кіз та іншими.
24 серпня 2023 року володарка премії "Греммі" та "Оскар" Даян Воррен підтримала Україну та створила пісню для Тіни Кароль. Композиція має дві версії: англійську та українську.
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