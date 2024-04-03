Біллі Айліш, Нікі Мінаж та ще 198 артистів закликали припинити "хижацьке" використання ШІ

Про це пише BBC.

Агітаційна група Artists' Rights Alliance (Альянс за права митців) опублікувала на сайті Medium відкритий лист, у якому заявила, що штучний інтелект "порушуватиме та знецінюватиме права митців", якщо його використовуватимуть безвідповідально.

200 підписантів цього листа, серед яких співачки Біллі Айліш, Нікі Мінаж, Кеті Перрі, зауважують, що ШІ "розпочне перегони до кінця", якщо його не зупинити. Технологічні гіганти, зокрема YouTube, протестували інструменти штучного інтелекту для створення музики.

"Ми повинні захиститися від хижацького використання штучного інтелекту для крадіжки голосів і образів артистів", — зазначається у листі.

Артисти закликали технологічні фірми взяти на себе зобов’язання не розробляти інструменти ШІ для створення музики, "які підривають або замінюють людську майстерність авторів пісень і артистів або відмовляють їм у справедливому винагородженні за свою роботу".

Вони назвали те, як робота артистів використовується для навчання деяких моделей і систем ШІ, "нападом на людську творчість", і попередили, що це здійснюється для "порушення прав творців і руйнування музичної екосистеми"

Виконувач обов'язків керівника галузевої асоціації UK Music Том Кіл заявив, що поділяє занепокоєння артистів, які стурбовані тим, що їхні роботи використовуються для навчання ШІ без їхнього дозволу.

"Забезпечення того, що митці дали свою згоду та отримали належний гонорар і роялті за використання їхньої роботи в системах штучного інтелекту, має бути основою більш відповідального підходу", - наголосив він.

Наприкінці березня компанія OpenAI представила аудіоінструмент Voice Engine на основі штучного інтелекту, який може відтворити людський голос.

Нещодавно губернатор штату Теннессі, США, Білл Лі підписав закон, спрямований на захист прав авторів пісень, виконавців та інших професіоналів музичної індустрії від потенційної небезпеки штучного інтелекту.