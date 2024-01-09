Бондарчук, який працював у РФ, заявив, що "все розумів", але обирав карʼєру і гроші

Про це він сказав в інтервʼю OBOZ.UA.

Український режисер та продюсер Олег Боднарчук, який свого часу працював у російських проєктах, заявив, що артисти, які до 2022 року розвивали карʼєру в РФ, мають починати спочатку. Він відзначає, що це буде важко, і не всі з цим упораються.

"Я вважаю, що люди праві, коли усіх артистів і культурних діячів із російським минулим фактично люструють. Я підтримую це навіть стосовно себе, вважаю, що всі ті, хто з 2014 по 2022 рік працював у Росії, не мають морального права сьогодні в Україні вести за собою аудиторію", - поділився він.

Режисер переконаний, що слова про те, що артисти не розбирались у політиці, неправдиві.

"Ми всі все розуміли. Розуміли, що Росія забрала в України частину території і розв’язала війну на Донбасі, але ми вибрали кар’єру і гроші, виявившись людьми малодушними. Ми всі маємо за це відповідати на очах у нового покоління, яке має це бачити і робити висновки, що за всі вчинки є ціна", - наголосив Бондарчук.

Він уточнив, що такі люди, зокрема і він, "хто своїми діями легалізував Росію, а значить вбивства і геноцид", мають працювати, заробляти і будувати життя в Україні. Однак вони, на думку режисера, не мають права сьогодні бути творцями новітньої ідеології України.

Він додав, що тим, хто в 2000-х і 2010-х "не пройшов іспит на стійкість і почав боротися за російський ринок", зараз найскладніше продовжувати карʼєру в Україні.

"Вони зараз виглядають як люди без свого місця під сонцем. Тим, хто зараз перекладає пісні і просить вибачення за минуле, найважче", - підсумував Бондарчук.



