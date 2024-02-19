"Борються за нашу свободу, не лише за свою": Боно з U2 закликав США надати допомогу Україні

Відповідне відео поширили на сторінці United 24 в Instagram.

Ірландського рок-гурту U2 відіграв концерт у Лас-Вегасі. Під час свого шоу зі сцени соліст гурту Боно звернувся до залу із промовою, яку присвятив боротьбі українців.

"Наступного тижня буде 2 роки, як Путін вторгся [в Україну]. Для цих людей свобода - це не просто слово з пісні, це найважливіше слово в світі. Настільки важливе, що Україна бореться за неї", - сказав Боно.

Він наголосив, що українці борються не лише за власну волю, а й за свободу всього цивілізованого світу. Тож він закликав допомагати Україні.

"Америка, ти така щедра! Даймо цим людям все, чого вони потребують. Бо вони борються за нашу свободу, а не лише за свою. Наступного тижня буде два роки, як Путін вторгся в Україну, намагаючись знищити важко здобуту свободу 41 мільйона людей. Наступними можуть бути Польща, Литва, Східна Німеччина. Хтозна, куди далі ця людина може піти. Або не піти", - наголосив Боно.