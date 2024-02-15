Брежнєва, яка після 2014 року працювала в РФ, стала обличчям благодійної колекції одягу Elle та Aisenberg

Відповідний допис зʼявився в Instagram видання і бренду.

14 лютого журнал Elle Ukraine та одеський бренд деніму Aisenberg представили спільний мерч. Головною героїнею кампейну благодійної колекції стала співачка Віра Брежнєва. Артистка, яка до початку повномасштабного вторгнення жила і працювала в Росії, викликала обурення в українців, зʼявившись на обкладинці видання.

Elle Ukraine зазначає, що "благодійність у житті й серці" Брежнєвої "займає особливе місце".

"Саме за активну соціальну діяльність артистка свого часу була удостоєна Ордену княгині Ольги ІІІ ступеню", - йдеться в матеріалі.

У великому інтервʼю співачка розповідає про свою допомогу благодійним фондам та благодійну діяльність. Брежнєва зазначила, що нині на неї ллється багато хейту, оскільки вона знаменитість і перебуває у всіх на очах.

"Для мене найважливіше, що у скрутний час я зі своєю країною серцем і душею. Для мене це має значення. Я зробила і роблю що можу. Тільки з собою мені прокидатися кожного ранку і дивитися собі в очі в дзеркалі. Зі своєю совістю я чиста", - наголосила вона.

У коментарях до допису видання і Aisenberg користувачі засудили вибір моделі, зауваживши, що в публічній сфері України співачка мусить бути безробітною, а не рольовою моделлю. Підписники видання наголосили, що Elle Ukraine просуває "проросійщину".

"Що далі? Ані Лорак і Свєта Лобода?", - обурювались українці.

Elle Ukraine та Aisenberg не відповідали на коментарі.

Фото: Instagram видання і бренду

Фото: Instagram видання і бренду