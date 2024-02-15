Брежнєва, яка після 2014 року працювала в РФ, стала обличчям благодійної колекції одягу Elle та Aisenberg
Журнал Elle та одеський бренд одягу Aisenberg розкритикували за те, що обличчям їхнього благодійного проєкту стала Віра Брежнєва, яка до 2022 року жила в Росії
Відповідний допис зʼявився в Instagram видання і бренду.
14 лютого журнал Elle Ukraine та одеський бренд деніму Aisenberg представили спільний мерч. Головною героїнею кампейну благодійної колекції стала співачка Віра Брежнєва. Артистка, яка до початку повномасштабного вторгнення жила і працювала в Росії, викликала обурення в українців, зʼявившись на обкладинці видання.
Elle Ukraine зазначає, що "благодійність у житті й серці" Брежнєвої "займає особливе місце".
"Саме за активну соціальну діяльність артистка свого часу була удостоєна Ордену княгині Ольги ІІІ ступеню", - йдеться в матеріалі.
У великому інтервʼю співачка розповідає про свою допомогу благодійним фондам та благодійну діяльність. Брежнєва зазначила, що нині на неї ллється багато хейту, оскільки вона знаменитість і перебуває у всіх на очах.
"Для мене найважливіше, що у скрутний час я зі своєю країною серцем і душею. Для мене це має значення. Я зробила і роблю що можу. Тільки з собою мені прокидатися кожного ранку і дивитися собі в очі в дзеркалі. Зі своєю совістю я чиста", - наголосила вона.
У коментарях до допису видання і Aisenberg користувачі засудили вибір моделі, зауваживши, що в публічній сфері України співачка мусить бути безробітною, а не рольовою моделлю. Підписники видання наголосили, що Elle Ukraine просуває "проросійщину".
"Що далі? Ані Лорак і Свєта Лобода?", - обурювались українці.
Elle Ukraine та Aisenberg не відповідали на коментарі.
Фото: Instagram видання і бренду
Фото: Instagram видання і бренду
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