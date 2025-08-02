Британська співачка Дуа Ліпа отримала громадянство Косова
У пʼятницю, 1 серпня, британська співачка косовського походження Дуа Ліпа стала громадянкою Косова за президентським указом Вйоси Османі
Про це президентка повідомила у соцмережі Х.
Президентка Косова надала громадянство британській співачці Дуа Ліпі, назвавши її однією з найвидатніших культурних діячок країни.
"Дуа та Косово завжди були нероздільні. Від найбільших світових сцен до сердець мільйонів вона несла нашу історію з силою, гордістю та витонченістю. Вона розширила межі, увійшла в історію та нагадала світові, що велич починається зі знання того, хто ти є і звідки походиш", - йдеться у повідомленні.
Батьки Дуа Ліпи - етнічні албанці з косовського міста Приштина. Вони емігрували до Лондона в 1990-х роках, де 22 серпня 1995 року народилася майбутня зірка.
- 28 березня Дуа Ліпа виграла суд щодо авторських прав. Її звинувачували в плагіаті двох пісень 1979 і 1980-х років.
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