Британська співачка Дуа Ліпа отримала громадянство Косова

Про це президентка повідомила у соцмережі Х.

Президентка Косова надала громадянство британській співачці Дуа Ліпі, назвавши її однією з найвидатніших культурних діячок країни.

"Дуа та Косово завжди були нероздільні. Від найбільших світових сцен до сердець мільйонів вона несла нашу історію з силою, гордістю та витонченістю. Вона розширила межі, увійшла в історію та нагадала світові, що велич починається зі знання того, хто ти є і звідки походиш", - йдеться у повідомленні.

Батьки Дуа Ліпи - етнічні албанці з косовського міста Приштина. Вони емігрували до Лондона в 1990-х роках, де 22 серпня 1995 року народилася майбутня зірка.