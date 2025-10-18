Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Британський принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського

Марія Науменко
18 жовтня, 2025 субота
07:16
Культура На фото: принц Ендрю

Молодший брат британського короля Чарльза III, принц Ендрю, заявив про відмову від титулу герцога Йоркського, визнавши, що звинувачення проти нього "відвертають увагу від роботи королівської родини"

Зміст

Про це пише BBC.

Згідно з повідомленням, це рішення ухвалено після його розмови із королем та спадкоємцем престолу принцом Вільямом. 

У своїй заяві Ендрю наголосив, що продовжує "категорично заперечувати" звинувачення, висунуті проти нього у зв’язку зі скандалом навколо американського фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

"Після обговорення з королем, моєю найближчою та ширшою родиною ми дійшли висновку, що постійні звинувачення проти мене відвертають увагу від роботи Його Величності та королівської родини", - наголосив принц. 

Він додав, що дотримується свого рішення п’ятирічної давності про відхід із публічного життя і "зробив ще один крок", відмовившись від використання титулів та почестей.

"Я вирішив, як і завжди, поставити на перше місце свої обов'язки перед родиною та країною.Я дотримуюся свого рішення, прийнятого п'ять років тому, відійти від публічного життя. За згодою Його Величності, ми вважаємо, що зараз я повинен зробити ще один крок. Тому я більше не буду використовувати свій титул та почесті, які мені були надані. Як я вже заявляв раніше, я рішуче заперечую звинувачення проти мене", - зазначив він.

Ендрю залишиться принцом, однак більше не носитиме титул герцога Йоркського, який отримав від покійної матері, королеви Єлизавети II. Його колишня дружина Сара Фергюсон також втратить титул герцогині Йоркської, натомість їхні доньки Беатріс і Євгенія залишаться принцесами.

Принц уже кілька років не виконує офіційних обов’язків і не бере участі у заходах монархії. Його публічна діяльність фактично припинилась після судового позову Вірджинії Джуффре, яка звинуватила Ендрю у сексуальному насильстві, коли їй було 17 років. Позов було врегульовано у 2022 році позасудовою угодою — принц сплатив компенсацію, не визнавши провини.

  • У вересні майбутній король Британії розповів зірці серіалу "Шіттс Крік" Юджину Леві, що минулого року його батько Карл та його дружина Кейт Міддлтон проходили лікування від раку.

 

