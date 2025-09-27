Принц Уельський Вільям розповів, що 2024 рік був у його житті "найважчим"

Про це передає Sky News.

Вони спілкувалися за кухлем пива в пабі в рамках серіалу Apple TV+ "Неохочий мандрівник з Юджином Леві", який вийде в ефір наступного місяця.

В анонсі Леві отримав запрошення на приватну екскурсію Віндзорським замком, яку організував принц, із текстом: "Я чув, що ви перебуваєте у Великій Британії, і хотів би запросити вас побачити Віндзорський замок".

В епізоді "Королівське життя у Великій Британії" Вільям каже Леві: "Я б сказав, що 2023–2024 роки були найважчими в моєму житті", — зізнався принц.

"Кажуть, що життя також випробовує нас, і здатність подолати це робить нас тими, ким ми є", — підсумував він.