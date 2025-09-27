Принц Уельський Вільям розповів, що 2024 рік був у його житті "найважчим"
Майбутній король Британії розповів зірці серіалу "Шіттс Крік" Юджину Леві, що минулого року його батько Карл та його дружина Кейт Міддлтон проходили лікування від раку
Про це передає Sky News.
Вони спілкувалися за кухлем пива в пабі в рамках серіалу Apple TV+ "Неохочий мандрівник з Юджином Леві", який вийде в ефір наступного місяця.
В анонсі Леві отримав запрошення на приватну екскурсію Віндзорським замком, яку організував принц, із текстом: "Я чув, що ви перебуваєте у Великій Британії, і хотів би запросити вас побачити Віндзорський замок".
В епізоді "Королівське життя у Великій Британії" Вільям каже Леві: "Я б сказав, що 2023–2024 роки були найважчими в моєму житті", — зізнався принц.
"Кажуть, що життя також випробовує нас, і здатність подолати це робить нас тими, ким ми є", — підсумував він.
- Принцеса Уельська Кетрін (Кейт Міддлтон) 14 січня заявила, що її рак перебуває у стадії ремісії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.21 Купівля 41.21Продаж 41.68
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе