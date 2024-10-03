"Будь-хто може спробувати": фронтмен гурту "Антитіла" Тополя зізнався, чи має політичні амбіції
Український музикант та військовослужбовець Тарас Тополя, який зараз займається волонтерською та громадською діяльністю, поділився, чи планує піти в політику
Про це він сказав в інтервʼю "24 каналу".
Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який 7 місяців прослужив добровольцем у складі сил ТрО 130-го батальйону як парамедик, розповів, що йому подобається ідея про те, що в Україні будь-хто може розпочати політичну карʼєру.
"У нас демократія, тож будь-хто може спробувати себе в політиці, і це прекрасно. Якщо я відчую, що в мене є сили, в моєї команди, в моїх однодумців є сили та бажання, щоб реалізувати хороші справи, використовуючи політику, я туди піду обов'язково, але при цьому доведеться завершити музичну кар'єру, бо сидіти на двох стільцях, як показує практика, – не працює", - зазначив Тополя.
Музикант уточнив, що наразі йому та його колегам з гурту вдається поширювати важливі для них ідеї завдяки власній творчості. Маючи вплив як артисти, вони не потребують йти у політику. Проте таку імовірність Тополя повністю не виключає.
"Завдяки впізнаваності гурту "Антитіла", завдяки певній активній громадській позиції, ті речі, які ми вважаємо правильними й за які, ми вважаємо, що потрібно боротися, нам вдається просувати без політичного певного окрасу, без ставання під прапори якоїсь політичної сили. Але все може бути. Скажу так, на цей час йти в політику не плануємо", - додав музикант.
- Раніше Тополя розповів, як ставиться до методів роботи ТЦК. Зокрема, він прокоментував випадки вручення повісток представниками ТЦК у спортзалах та комплексах відпочинку.
- Тарас Тополя поділився, що готовий повернутися на фронт, але бажання такого не має.
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