"Візьмуть участь близько 10 лауреатів Шевченківської премії": організатор фестивалів "Вінграновський ART FEST" Висоцький про цьогорічний проєкт
Організатор фестивалів "Вінграновський ART FEST" Олександр Висоцький розповів про цьогорічний "Вінграновський ART MARATHON", який у серпні стартував на Миколаївщині
Про це він розповів в етері Еспресо.
"12-го числа (жовтня, - ред.) під час головного фестивального дня в місті Первомайськ, я так собі порахував, буде приблизно 10 лауреатів Шевченківської премії одночасно. Це будуть і Сестри Тельнюк, і Хорея Козацька, Анатолій Кичинський, Василь Герасим’юк. А також славні українські митці, які зможуть виступити і репрезентувати українську культуру для нашої громади, котра часто дуже, як на мене, стоїть обабіч такого культурного процесу, який зараз буйно, благо цвіте в Україні", - сказав він.
За словами Олександра Висоцього, в межах маратону вже вдалося провести понад 10 заходів, присвячених постаті Миколи Вінграновського.
"Більше десяти подій у нас вже за плечима, ми багато встигли зробити за попередній місяць: відкривали виставку книжок Миколи Вінграновського, робили арттолоку, концерт військового оркестру. Ось четвертого жовтня, власне, ми проводили для найменших глядачів у школі, де навчався Микола Вінграновський, дуже емоційний, красивий артпікнік, де виступав письменник Олег Панчук і читали вірші Миколи Степановича, співали пісні на його вірші діти, які навчаються у різних школах нашої громади. Тому ми намагаємося цим проєктом об’єднати українців різних вікових категорій, вимушено переміщених осіб. Ми залучили до кінопоказу фільму “Чорний козак” наших військових, вони відгукнулися і отримали гарні враження - маємо хороші відгуки. Тому що це реально жива українська культура, яка сьогодні разом зі своїм народом, разом з українським військом", - додав організатор.
- 12 вересня повідомляли, що в серпні у Миколаївській області стартував "Вінграновський ART MARATHON", який триватиме протягом трьох місяців. Він поєднає близько 20 заходів, присвячених постаті Миколи Вінграновського та чотирьом граням його творчості — поезії, прозі, кіномистецтву та громадсько-політичній діяльності.
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