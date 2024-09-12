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Головна Миколаївщина На Миколаївщині розпочався Вінграновський ART MARATHON 2024 

На Миколаївщині розпочався Вінграновський ART MARATHON 2024 

12 вересня, 2024 четвер
12:58
Миколаївщина Вінграновський ART MARATHON 2024 

У Миколаївській області стартував "Вінграновський ART MARATHON", який триватиме протягом трьох місяців. Він поєднає в собі близько 20 заходів, присвячених постаті Миколи Вінграновського та чотирьом граням його творчості — поезії, прозі, кіномистецтву та громадсько-політичній діяльності

Зміст

Для проведення марафону вибрані 6 локацій у двох містах — Миколаєві та Первомайську.

Еспресо - інформаційний партнер події.

Учасниками подій стануть молоді інфлюенсери та досвідчені митці, лауреати Шевченківської премії, друзі Вінграновського, які поділяться з глядачами історіями дружби з видатною людиною. Серед них Євген Нищук, Руслана Лоцман, Лариса Ніцой, Дмитро Лазуткін, Сашко Лірник, Василь Герасим’юк, Анатолій Кичинський, Тарас Компаніченко, Олександр Палій та інші відомі діячі мистецтва та інфлюенсери.

Перші події марафону вже відбулися. 27 серпня у Миколаєві зібрали глядачів презентація проєкту "Вінграновський ART MARATHON" та презентація книги Олександра Висоцького "Лютневі казки", присвяченої загиблому українському Герою Олександру Савченку.

29 серпня відбулася арт-толока у дворі Краєзнавчого музею у Первомайську — допомогти у відновленні музею прийшли десятки людей.

"Дворик змінився до непізнаваності, і ми впевнені, що це лише початок трансформації простору, який у майбутньому стане осередком культурних заходів, місцем творчого натхнення для містян, воїнів, волонтерів, митців і всіх охочих", — коментує перші події керівник проєкту Олександр Висоцький.

Зараз триває Конкурс ескізів стінописів "Місто поета", присвячений Миколі Вінграновському (23 серпня - 9 жовтня).

Взяти участь у ньому можна, заповнши форму.

Також всі охочі можуть долучитися до онлайн-челенджу "Вінграновський_поет", який триватиме з 12 вересня до 31 жовтня на платформах Facebook, Instagram і Tik-tok. Взяти участь у ньому можуть всі українці, незалежно від віку та статусу. 

Учасник онлайн-челенджу має продекламувати на відео будь-яку поезію Миколи Вінграновського та викласти ролик на своїй сторінці в одній зі згаданих соцмереж. Додати абзац: "Долучаюся до поетичного челенджу до дня народження Миколи Вінграновського. Передаю естафету (тегнути не менше двох друзів)".  Додати хештег: #вінграновський_поет

17 вересня заплановано відкриття виставки книг Миколи Вінграновського у Первомайському краєзнавчому музеї, мистецький перформанс з поетичного слова в місті поета. 

18 вересня відбудуться виступи Олекси Різниківа, письменника та друга Миколи Вінграновського у перед учнівською молоддю міста та презентація книги "Маюнелла" в Артхабі "Вінграновський".

24 вересня на відвідувачів очікує перша велика подія фестивалю, в межах якої вони побачать показ фільму про Миколу Вінграновського та фільм режисера Владислава Чебанюка "Чорний козак", знятого за сценарієм Сашка Лірника, а також почують лекцію дослідниці біографії і творчості Миколи Вінграновського Світлани Богдан та зможуть відвідати концерт заслуженої артистки Руслани Лоцман з військовим оркестром 40 окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта. На дітей чекає зустріч з письменником Сашком Лірником. 

1 жовтня в межах проєкту у Первомайському краєзнавчому музеї відбудеться благодійний Музейник — літературно-музична концертна програма за участі тріо "Жоржини" і талановитої молоді міста на честь Захисників України.

4 жовтня організатори запрошують дітей Первомайська до рідної школи Миколи Вінграновського  на "Артпікнік Вінграновський"  за участі дитячого письменника та воїна ЗСУ Сергія Пантюка та інших. 

Закриття "Вінграновський ART MARATHON" відбудеться 12 жовтня. У цей день запланована найбільша кількість подій: книжкова ярмарка; виступи музичних гуртів "Гуляйгород", "Хорея Козацька" та інших; зустрічі із письменниками Ларисою Ніцой, Дмитром Лазуткіним, Василем Герасим’юком, Анатолієм Кичинським; вистава "Прекрасний звір у серці" (за творами Миколи Вінграновського, акторське виконання — Євген Нищук).

Цьогорічний "Вінграновський ART MARATHON" є продовженням та масштабуванням "Вінграновський ART FEST", який був заснований минулого року Олександром Висоцьким спільно з командою фестивалю Ше.Fest та небайдужими мешканцями Первомайська. Подію підтримав Український культурний фонд.

Програма та подробиці всіх івентів на сторінці https://www.facebook.com/vinhranovsky.artfest




 
Теги:
Культура
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