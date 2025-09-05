Dakh Daughters вирушить у всеукраїнський тур, присвячений презентації альбому Pandora’s Box

Про це Еспресо повідомили у пресслужбі гурту.

Наступного тижня фрік-кабаре гурт Dakh Daughters вирушить у тур містами України. Колектив наживо виконає пісні з нового альбому Pandora’s Box, який вже зібрав понад 2 млн прослуховувань на стримінгових платформах.

"Ми живемо у світі, що давно відкрив свою скриньку Пандори. З неї вийшли війна, брехня, спотворена реальність, байдужість. Але ми відповідаємо не тишею. Ми відповідаємо звуком. Живим голосом. Піснею, що не боїться називати речі своїми іменами", – поділились учасниці гурту.

Музикантки пояснюють, ANTIDOT – це мистецька дія спротиву, голос проти пропаганди й інформаційної отрути, якими ворог невпинно заражає інформаційний простір.

До концертної програми туру увійдуть як старі хіти, так і нові пісні з альбому Pandora’s Box.

"Ми обираємо мистецтво як форму боротьби. Ми співатимемо вголос – за всіх, хто мовчить, хто втратив і хто бореться. І за майбутнє, в якому переможе правда!", – зазначили Dakh Daughters.

Артистки також поділилися розкладом концертів:

9 вересня – Львів, Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької

11 вересня – Івано-Франківськ, Івано-Франківський театр ім. І. Франка

12 вересня – Рівне, Рівненський Міський Будинок Культури

13 вересня – Харків, Театрально-концертний центр

16 вересня – Одеса, Одеська обласна філармонія

17 вересня – Дніпро, STAGE music hall

19 вересня – Київ, МЦКМ (Жовтневий палац)

21 вересня – Вінниця, Академічний музично-драматичний театр ім. М. Садовського

Dakh Daughters — український жіночий фрік-кабаре гурт, створений акторками незалежного театру "ДАХ" у 2012 році. Разом із наставником та режисером Владом Троїцьким вони переосмислюють силу слова, поєднуючи класичну та сучасну поезію з музикою та театром. Текстовою основою пісень стають твори видатних українських поетів, фрагменти культових хітів минулого, а також власні рефлексії.

Учасниці Dakh Daughters грають на різноманітних інструментах, співають кількома мовами та несуть голос України світом. У творчому доробку Dakh Daughters — театрально-музичні перформанси на численних міжнародних заходах, зокрема на globalFEST (США), Avignon Festival, Vieilles Charrues (Франція), Wiener Festwochen, Waves Vienna (Австрія), Open’er Festival, WOMEX ’17 (Польща), WOMAD Festival (Велика Британія), Colours of Ostrava (Чехія), Helsinki Festival (Фінляндія), Eurosonic (Нідерланди), FFM Sines (Португалія), Zürcher Theater Spektakel (Швейцарія), Tbilisi International Festival of Theatre (Грузія), Brechtfestival, Fusion Festival (Німеччина), Pohoda Festival (Словаччина), Zaxidfest, ГогольFest (Україна), а також виступ на культовій американській радіостанції KEXP.

